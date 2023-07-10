烏茲別克修憲後連選連任 習近平祝賀米爾濟約耶夫當選

烏茲別克斯坦/選舉/修憲/米爾濟約耶夫

據中國國家廣播公司CCTV央視今天稱，中國國家主席習近平周一致電他在烏茲別克斯坦的同僚米爾濟約耶夫，祝賀他以壓倒性優勢再次當選該國總統。

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法新社今天引述中國央視，習近平與與米爾濟約耶夫舉行電話交談，習近平稱，“我非常讚賞我和你之間良好的工作關係和個人友誼，我願意與你一起努力，促進中國和烏茲別克斯坦之間全面戰略夥伴關係繼續發展。”

烏茲別克斯坦剛剛舉行的大選，米爾濟奧耶夫連任總統一般稱不令人意外，將續任7年總統。

根據初步結果，任滿的烏茲別克斯坦現總統米爾濟奧耶夫在7月9日星期日在這個中亞人口最多的國家舉行的提前的總統選舉中基本獲得連任。

本台報道稱，根據該國選舉委員會7月10日在首都塔什干舉行的新聞發布會上宣布的結果，米爾濟約耶夫贏得了87.05%的選票，使他獲得了到2030年的七年任期，選民投票率據報接近80%。

米爾濟約耶夫曾於2016年以88.61%的選票當選總統，在2021年以80.12%的選票再次當選。國際觀察批評該國選舉缺乏競爭，烏茲別克斯坦現任領導人再次與公眾並不了解的候選人競選。

米爾濟奧耶夫在4月30日的憲法公投後提前召集這次總統選舉，公投以超過90%的票數通過確認該國總統任期從五年改回到七年任期，修憲後米爾濟約耶夫有權再連任兩屆。

這修憲為這位在2003年至2016年期間在他前任總統里莫夫領導下擔任總理的領導人，繼續執政到2037年鋪平了道路。

米爾濟奧耶夫出身工程師，他將自己塑造成一名有能力開創 "新烏茲別克斯坦 "時代的改革者，他說，在這個時代，"人是最高的價值"，這句“金句”在該國全國各地都大幅展示。

報道稱，烏茲別克斯坦是一個天然氣豐富的前蘇聯共和國，佔有着戰略地位，是唯一與該地區所有其他國家（包括阿富汗）接壤的國家。