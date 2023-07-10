紐時：中國核崛起引發核武“三體問題”的擔憂

中國核武發展

日前由紐約時報的科學記者WILLIAM J. BROAD署名文章表示，作為軌道攝動和混沌現象在科學和科幻中很出名的“三體問題”最近又成了原子能專家和軍事規畫者關切的問題。他們警告，隨着北京迅速擴充其核武庫，世界原子超級大國將從兩個增加到三個。他們還說，由此帶來的後果是，和70年前莫斯科與華盛頓的對峙比起來，如今構成的是一種難以想象的新危險。

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紐時文章寫道，新美國安全中心（CNAS.ORG）高級研究員小安德魯·F·克雷皮內維奇近日以物理學家和天文學家觀測到的自然不穩定性作為一種先兆警告說，正在到來的這個時代將鼓勵“各國在危機中使用核武器”。

專家們認為，三極時代可能帶來關乎人類存亡的風險。但是他們同時還援引來自自然界的三體教訓——首先就是牛頓遇到的問題——給眼下的問題帶來啟發，並提出未來的可能性。然而到目前為止，還沒有出現很突出的答案。對全世界的核武思想家來說，這個問題的棘手程度不亞於令牛頓感到挫敗的地球、月球、太陽之間引力牽扯的難題。

文章援引奧巴馬政府中負責美國核武管理的能源部長厄內斯特·J·莫尼茲說：“我們面臨一個觀念問題，” 在。“我們需要改變均勢性武器或戰略投送系統的傳統思維，不過目前還不清楚具體該怎麼做。”

曾任國家科學基金會會長的天體物理學家弗蘭絲·A·科爾多瓦說，自然科學中對三體現象的研究還是會有助於揭示軍事風險。“現在的情況瞬息萬變，” 她說。“任何有助於理解的東西都是好的。”

文章指出，關注安全的鷹派人士希望美國擴充核武庫，以應對中國的核崛起以及北京與莫斯科拉近距離所帶來的威脅。鴿派人士看到了三體裁減的機會。他們希望把問題分解成更小、更易於控制的部分。例如他們認為，華盛頓應該與兩個超級大國分別交涉，尋求建立外交聯繫，鞏固二體穩定性。

拜登政府近日呼籲做出進一步的簡化。國家安全顧問沙利文表示，美國的應對應該更多側重於本國核武的質量而不是數量。他在一次演講中稱，要成功地實現攻擊嚇阻，美國軍隊不需要擁有“在數量上超過所有對手總和”的武器。

一旦成“三” 滋生混亂

文章接着提到，在日常生活中，兩個還是三個個體組成的集群似乎無關緊要。兩個朋友再加一人就變成三人。科學家將這種部分的總和稱為線性增長。

但在大自然中，“三”幾乎具有一種神奇的力量，可以滋生混亂，變得比部分的總和更多。科學家稱之為非線性。簡而言之就是令牛頓也無比沮喪的發現：在“二”到“三”之間，可能會出現違背直覺的複雜性躍增。

文章舉證，賓夕法尼亞大學科學哲學家邁克爾·韋斯伯格在談到三體混亂時說：“我們的直覺拖累了我們”。康奈爾大學應用數學家史蒂文·斯特羅加茨也表示贊同：“三這個數字存在固有的問題。會帶來很多麻煩。”

意想不到的是，這種混亂的躍增還體現在地球的海洋與大氣中，包括渦流和巨型漩渦、龍捲風和颶風。如果兩個旋轉體靠得很近，它們就會沿直線向前移動，或是相互繞圈。

“一旦有了三個，情況就會立刻變得更加複雜”，紐約大學流體動力學專家邁克爾·J·謝利對紐時表示。“它們可能互相碰撞。會變得非常混亂且不可預測。這是一種巨大的改變。”

而且，這種混亂增長也出現在人類生活中，三人結構會導致社會複雜性飆升，尤其是在年輕家庭里。兩個孩子形成一種關係。但第三個孩子會導致手足之間形成七種關係：一對一關係有三種，一對二關係有三種，還有一種集體關係。雙親自然在數量上處於劣勢，混亂就會隨之而來。

儘管充斥着恐懼和危機，但冷戰避免了核戰的部分原因就在於，其穩定的對峙結構與天文學家在宇宙中觀測到的雙星穩定性和年輕家庭里兩個孩子之間相對簡單的關係動態類似。

文章轉而提到，美國與蘇聯分別在1952年和1955年進行了全世界首輪熱核武器試驗，開啟了核緊張局勢最嚴重的時代。這些武器的爆炸威力是廣島原子彈的上千倍。隨後的軍備競賽引發了關於冷戰可能讓彼此相互毀滅的恐懼。很快地，對抗雙方就將武力均勢作為降低衝突風險的一種辦法。談判達成的協議要求美蘇兩國大致旗鼓相當，用緊張僵局取代戰爭，就像如今的俄羅斯與美國一樣。

協助加州大學管理洛斯阿拉莫斯武器實驗室的加州大學洛杉磯分校天體物理學教授威廉·I·紐曼說：“我們得到一個穩定的等式”，他又說：“任何對這一等式的偏離都將加劇不穩定。”

當前迫在眉睫的偏離，就是美國國防部估計的中國到2035年生產1500美和彈頭的計畫。如果中國完成這一目標，其核彈頭總數將是半個多世紀以來中國擁有的“最低威懾力量”的五倍，這樣的核能力足以同美俄並駕齊驅。

文章強調出，紐曼稱這種三極狀態的“穩定性遠不如”兩極對峙。即便如此，三體理論家還是看到了一些辦法，能夠避免不堪設想的後果出現。

例如，國防諮詢專家克雷皮內維奇去年就在《外交事務》的一篇文章中指出，俄羅斯的經濟和戰略意義或將變得無足輕重，剩下強大的中美兩國“探索出新的兩極平衡”。

俄羅斯爆發的瓦格納兵變不僅證明了莫斯科的虛弱，也說明了這個超級核武大國正面臨新的不穩定威脅。

美國現需重新思考核戰略

文章又說，但在另一方面，曾擔任新墨西哥州洛斯阿拉莫斯武器實驗室主任的西格夫里·S·赫克認為，美國應該將這兩個敵對超級大國當作獨立實體來應對。

在核戰略的問題上，“我不認為俄羅斯和中國會走到一起，” 他對紐約時報說。“我認為這是兩極關係。” 赫克還表示，隨着烏克蘭戰爭愈演愈烈，美俄幾乎停止互動，現在正是“與中國人合作”，建立二體關係的良機。

軍事規畫者的主要擔心在於，中國不僅會在武器數量與美國勢均力敵，還會與俄羅斯達成軍事協議。

這篇文章以即將卸任的參謀長聯席會議主席馬克·A·米利上將的看法為結語：“我們還沒有看到（中俄）形成全面的、真正牢固的、持久的、穩定的地緣政治聯盟”，他上個月對《外交事務》雜誌如是稱道。“未來會有嗎？有可能，我們要對此保持警惕，也要盡我們所能保證這種情況不會發生。”

（查閱紐時全文鏈接：https://www.nytimes.com/2023/06/26/science/3-body-problem-nuclear-china.html?_ga=2.227281373.1147693816.1688902438-1049275936.1614069932）

習近平的中國正在擴張核武庫

美國現在面臨的問題是如何應對一場三方核競爭，它將顛覆迄今成功避免了核戰爭的大部分威懾戰略。鑒於美國多年來一直試圖讓世界擺脫核武器，米利上將的話顯得尤為尖銳。

據紐約時報此前於4月20日登出的報道稱，北京正準備啟動一座新的反應堆，五角大樓認為，這座反應堆將為中國核武庫的大規模擴張提供燃料，有可能使中國在核武能力方面同美國和俄羅斯並駕齊驅。

這種所謂的快速增殖反應堆擅長製造鈈，也就是原子彈的頂級燃料。據悉，該反應堆的核材料由俄羅斯提供。

報道指出，這筆交易意味着，俄羅斯和中國正合作開展一個將有助於兩國的核現代化項目，根據五角大樓的估計，兩國的核武庫規模加起來會讓美國相形見絀。

另值得關注的是，習近平三月在莫斯科會見普京時宣布了一項鮮少為人提起的消息：俄羅斯國家原子能公司和中國原子能機構簽了一項協議，將雙方合作延長數年，甚至有可能是幾十年。

紐時報道回溯，中國於1964年10月在羅布泊進行了核試驗，加入核俱樂部，肯尼迪和約翰遜政府一度考慮破壞這些試驗。

但毛澤東採取“最小威懾”戰略，將冷戰時期的軍備競賽視為一種驚人的浪費。中國一直採取將核武庫限制在幾百件範圍內的做法，直到習近平扭轉了方向。

報道續指，在中國核武庫的規模接近另外兩個超級大國之前，習近平現在似乎不太可能考慮減緩其增長。這位中國領導人在去年中共20大上發表講話，闡述了他下一個執政任期的議程，他表示他的國家必須“打造強大戰略威懾力量體系”。

北京和華盛頓之間不斷加劇的緊張關係似乎使習近平對自己的判斷更為堅定，即中國必須對抗“全方位的遏制”，包括建立更強大的核威懾力量。即使是認為中國的增殖反應堆面臨許多技術障礙的專家也看到中國正在擴大其核武器潛力的其他跡象，包括乏核燃料後處理工廠、似乎與民用電網無關的新反應堆，以及羅布泊核試驗場的建設活動。

報道接着引述卡內基國際和平基金會核政策項目高級研究員趙通表示：“中國領導人更加堅定地關注中美關係的長期競爭，如果有必要的話，就是中美對抗”。依他之見，中國的核擴張“主要是為了影響美國對國際力量平衡的評估，並使其接受中國即將成為一個同樣強大的國家這一現實”。

至於北京核野心的最大廣告，這篇報道寫道，是中國在乾旱的北部地區修建的三座巨大的導彈發射井區域。據估計，這些發射井總共可容納350枚洲際彈道導彈，每枚導彈都可能配備多彈頭。

（查閱紐時全文鏈接：https://www.nytimes.com/2023/04/19/us/politics/china-nuclear-weapons-russia-arms-treaties.html?_ga=2.227281373.1147693816.1688902438-1049275936.1614069932）