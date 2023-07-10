耶倫訪華鞠躬三次遭美國人質疑 見她的中國女經濟學家被中國人罵叛徒

中美關係/耶倫

美國財政部長耶倫訪問中國，雖然與中國新任高級經濟官員會晤，但卻沒有能夠立即緩解美中之間的緊張關係。中國官方媒體《環球時報》形容耶倫訪問的基調是“務實”和“理性”，但訪問產生的積極預期就像風中殘燭，微弱而不確定。

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美國財政部長耶倫於7 月 8 日在北京與女性經濟學家舉行午餐會並發表講話。據路透社說，周末與耶倫會面的一群中國女性經濟學家在中國社交媒體上遭到一些網友的猛烈抨擊，指責她們與耶倫會面，並指責她們是“激進女權主義者”，是叛徒 。

耶倫周六在北京與六位女性經濟學家共進午餐，在與以男性為主的中國政府領導人會面後，耶倫努力強調性別多樣性。

在一篇獲得近600條評論的帖子中，一名網友稱與耶倫一起吃飯的女經濟學家“不僅是叛徒，還是激進的女權主義者”。該經濟學家在網上回應為何參加餐會的提問時寫道，“耶倫是最友好的美國官員，她始終致力於發展中美友好關係”。

一些網民稱耶倫是一個“明顯危險的人”，詢問為什麼她被允許作為中國的公開嘉賓，而另一些網民則稱這些女性經濟學家是親美的。

一位名為Shan3847的網民寫道：“看看這群人，反間諜法可能會派上用場。”而另一位網民則寫道，“桌子周圍的每個人都應該被抓，她們中沒有人是好東西。美國總是那麼好心地提供幫助我們揭露誰是叛徒。”

午餐會議前，中國一位財政部高級官員曾表示，與中國經濟學家共進午餐將為耶倫提供一個機會，“與正常政策之外的一些人進行互動”結構”。耶倫也是第一位擔任美聯儲主席的女性。

據新頭殼今天引述美國媒體消息，美國財政部長葉倫於 9 日在中國北京召開新聞發布會。7 月 8 日中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰稍早會見美財長葉倫。有美媒對葉倫在會見時對何立峰 3 度鞠躬不滿。《紐約郵報》援引一美國前官員話稱，葉倫此舉被視為“美國軟弱”的表現。

該報引述據耶倫表示，自己這幾日與中方高層官員的會晤是“直接且富有成效的”，有助於穩定兩國關係，同時她再次重申，美國不尋求與中國經濟“脫鉤”。在 4 天訪華行程結束之際，葉倫對現場記者重申，儘管承認美中兩國存在“重大分歧”，華盛頓不尋求與中國經濟“脫鉤”，並補充稱，若經濟“脫鉤，對兩國來說都是災難性的，也會給世界帶來不穩定”。