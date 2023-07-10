財政部長訪華後

耶倫：富有成效的雙邊關係是“共同願望”

中美 – 美國財政部長耶倫(Janet Yellen)周一在結束對中國為期四天的訪問後接受採訪時表示，世界兩個主要大國之間有建立“富有成效的關係”的“共同願望”。耶倫在接受國家公共廣播電台（NPR）採訪時表示：“挑戰是存在的，但我相信大家都有穩定我們關係並建設性地解決問題的共同願望。”

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Waziri wa Fedha wa Marekani Janet Yellen na Naibu Waziri Mkuu He Lifeng wanakutana Beijing Julai 8, 2023.
Waziri wa Fedha wa Marekani Janet Yellen na Naibu Waziri Mkuu He Lifeng wanakutana Beijing Julai 8, 2023. © Mark Schiefelbein/AFP
作者： 法廣
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她補充說，這是為了“公開、坦誠和尊重地這樣做，以建立富有成效的關係“。 財政部長周四至周日仍留在中國，受到了包括李強總理在內的幾位高級政府官員的接見，並繼續呼籲兩國加強交流與合作，儘管存在分歧。

美國財政部長耶倫再次讚揚美中加強交流，稱她的訪問“成功”，同時承認中國人對華盛頓採取的各種措施“感到擔憂”，例如限制某些類型半導體的出口，這是合理的，她補充說，這出於“國家安全”的考慮。

耶倫承認：“當他們觀察到我們採取的一系列行動時，他們擔心這些行動的累積效應，並擔心這可能是出於國家安全以外的考慮。”她補充說， “我的工作是試圖向他們解釋，我們一直在努力保持透明，動機和目標確實是國家安全”。

這是耶倫自 2021 年上任以來首次訪華，幾周前是國務卿安東尼·布林肯訪華。 白宮氣候特使約翰·克里也將很快訪華。

這些訪問標誌着拜登政府希望穩定緊張的雙邊關係，而美國則希望降低對中國的經濟依賴程度，不談“脫鉤”，從而加強供應鏈。

耶倫堅持表示， “中國的絕大多數經濟活動給中國和美國帶來了純利益，從國家安全的角度來看不會造成絲毫問題。試圖解開所有這些經濟活動將是災難性的，它會造成破壞對我們的經濟和全球經濟來說”。

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