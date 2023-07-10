耶倫：富有成效的雙邊關係是“共同願望”

財政部長訪華後

中美 – 美國財政部長耶倫(Janet Yellen)周一在結束對中國為期四天的訪問後接受採訪時表示，世界兩個主要大國之間有建立“富有成效的關係”的“共同願望”。耶倫在接受國家公共廣播電台（NPR）採訪時表示：“挑戰是存在的，但我相信大家都有穩定我們關係並建設性地解決問題的共同願望。”

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她補充說，這是為了“公開、坦誠和尊重地這樣做，以建立富有成效的關係“。 財政部長周四至周日仍留在中國，受到了包括李強總理在內的幾位高級政府官員的接見，並繼續呼籲兩國加強交流與合作，儘管存在分歧。

美國財政部長耶倫再次讚揚美中加強交流，稱她的訪問“成功”，同時承認中國人對華盛頓採取的各種措施“感到擔憂”，例如限制某些類型半導體的出口，這是合理的，她補充說，這出於“國家安全”的考慮。

耶倫承認：“當他們觀察到我們採取的一系列行動時，他們擔心這些行動的累積效應，並擔心這可能是出於國家安全以外的考慮。”她補充說， “我的工作是試圖向他們解釋，我們一直在努力保持透明，動機和目標確實是國家安全”。

這是耶倫自 2021 年上任以來首次訪華，幾周前是國務卿安東尼·布林肯訪華。 白宮氣候特使約翰·克里也將很快訪華。

這些訪問標誌着拜登政府希望穩定緊張的雙邊關係，而美國則希望降低對中國的經濟依賴程度，不談“脫鉤”，從而加強供應鏈。

耶倫堅持表示， “中國的絕大多數經濟活動給中國和美國帶來了純利益，從國家安全的角度來看不會造成絲毫問題。試圖解開所有這些經濟活動將是災難性的，它會造成破壞對我們的經濟和全球經濟來說”。