阿里巴巴監管解縛 投資股價打開前景

中國/阿里巴巴

中國官方被看好不再對國家科技行業監管打壓後，阿里巴巴集團和騰訊股價今天在香港上漲。此前中國對馬雲創立的螞蟻集團處以 9.84 億美元罰款以了結多時的監管。路透社說，這一監管鎮壓結束，引來投資者押注。

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在上個星期五的處罰之後，阿里巴巴的公司宣布了高達 60 億美元的股票回購，該金融科技公司的股票回購比被放棄的首次公開募股 (IPO) 計畫中所宣稱的估值低了 75%，但被視為投資者可為金融科技提供了流動性和確定性前景。

阿里巴巴在香港上市的股票收盤上漲 3.2%，超過基準恆生指數(.HSI) 0.6% 的漲幅。騰訊股價收盤上漲0.7%。

除螞蟻金服外，中國當局上周五還宣布，因在客戶數據管理等領域存在違規行為，對騰訊在線支付平台財付通處以近 30 億元人民幣（4點1488 億美元）的罰款。

中國人民銀行周五表示，平台公司金融業務的突出問題大部分已得到整改，監管重點將由針對個別公司轉向對行業的整體監管。

阿里巴巴於 11 年前從螞蟻金服剝離，阿里巴巴擁有 33% 的股份。該公司周日表示，正在考慮是否參與回購，將股份轉入員工激勵計畫。螞蟻金服的主要股東杭州君瀚股權投資合夥企業和杭州君澳股權投資合夥企業代表公司高管和員工合計持有螞蟻金服50%以上股份，不會參與回購。

螞蟻集團周六表示，擬回購最多 7.6% 的股權。路透社說，相比之下，如果沒有在最後一刻被中國監管機構阻止的話，2020 年全球最大規模 IPO 的估值將達到 3150 億美元。

對螞蟻金服處罰的最終確定被視為為該公司獲得金融控股公司牌照、提高該公司增長率並最終恢復公司股票市場上市計畫鋪平了道路。

然而，有分析師質疑螞蟻金服是否會在不久的將來推進上市。