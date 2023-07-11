不停揭發拜登兒子受賄的以色列裔美國男子遭控是中國間諜

美國/以色列/中國/間諜/亨特-拜登

據美國紐約一名聯邦檢察官昨天稍晚宣布，一名以色列裔美國男子被指控為中國從事間諜活動，該男子至此持續指控民主黨總統拜登之子亨特-拜登腐敗受賄。這名受控者目前在逃。

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據法新社今天報道稱，美國紐約南區聯邦檢察官達米安-威廉姆斯(Damian Williams)在一份聲明中說，57歲的能源智庫主任加爾-路夫特(Gal Luft)被指控 "與他人合謀 "作為中國政府的 "代理人 "推進中國的利益，"沒有按照美國法律的要求註冊為外國代理人"。

消息稱該名為Luft者還被指控 "販賣軍火"、"違反對伊朗的制裁 "和 "向聯邦探員作虛假陳述"。據美國司法部稱，他於2023年2月在塞浦路斯被捕，在被保釋等待引渡後成功失蹤目前稱在逃。

該報道稱，根據最嚴重的指控，Gal Luft將面臨長達20年的監禁威脅。

法新社說，加爾-盧夫特曾擔任中國國有控股能源公司CEFC的顧問，多年來他一直指控美國總統拜登的小兒子亨特秘密收受該公司數百萬美元不明款項。在《紐約郵報》7月5日發表的一段視頻中，Gal Luft聲稱於2019年3月在布魯塞爾與兩名美國聯邦檢察官和四名聯邦調查局特工見面時舉報了這一信息。

一些保守派共和黨民選官員呼籲Luft應到國會作證。共和黨參議員羅恩-約翰遜（Ron Johnson）周日在福克斯新聞（Fox News）節目中說："他是一名關鍵證人。美國需要為他提供豁免權，這樣他才能作證並講述他的親見。

而共和黨人詹姆斯-科默(James Comer)上周五在推特上說：“加爾-盧夫特(Gal Luft)是拜登家族腐敗行為的極為可信的證人。”

據法新社，今年5月，負責監督行政部門的議會委員會的共和黨成員公布了一份報告，指控拜登的家庭成員及其同夥從外國公司，特別是中國和羅馬尼亞公司收受了近1000萬美元。這些指控是針對民主黨總統拜登之子亨特-拜登的爭議性事務的長期揭發的一部分內容。

美國共和黨人指責亨特-拜登利用拜登家姓和他父親的關係人脈，在奧巴馬擔任副總統（2009-2017年）期間，就在多個國家獲得可疑合同。