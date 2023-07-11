中共黨國機構改革部分完成 夏寶龍和吳漢聖分領中央港澳辦和維穩的中社部

香港/政治 – 在公布後四個月，北京的「黨和國家機構改革」逐漸組建完成，預料統籌社會基層和維穩工作的中共中央社會工作部，部長一職由吳漢聖出任，並於本月7日主持了省部級幹部信訪工作專題研討班結業式，但正式由官方部門宣布成立的，則是主管香港事務的中共中央港澳事務辦公室公處(下稱中港辦)，國務院港澳辦(國港辦)今(11日)早宣布中港辦召開會議，並同時發布中港辦主要成員，包括中港辦主任與國港辦主任同是夏寶龍，而常務副主任則是空降的河南省委副書記周霽。

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不過，新設的中央委員會可能會較遲完成組建工作。曾長期參與中港兩地金融工作丶現為儼如英國內閣的香港行政會議成員任志剛昨日出席論壇時表示，《黨和國家機構改革方案》十九條改革方案中第一條就是「組建中央金融委員會」，但個人估計，中金會將於今年底才會正式成立。

根據《機構改革方案》，在黨中央層面，除上述三個中央組織外，尚有中央金融工作委員會和中央科技委員會，現時未知其組建進度，中國媒體亦未有報道。

中國媒體近兩日均有報道新組建的黨中央組織主事人活動，例如《法治日報》8日報道，「中央社會工作部」部長吳漢聖昨日主持了省部級幹部信訪工作專題研討班結業式，是中國官方媒體首次披露吳漢聖的新職務，亦顯示中社部已完成組建。吳漢聖是中共中央委員，仕新職前是中央和國家機關工委常務副書記。

其後，中國質量協會官網昨（10日）天發布消息，指柳拯以「中央社會工作部」副部長的身分，於本月6日主持第一批「全國性行業協會商會主題教育調研座談會」並發表講話。

另外，國務院港澳辦在8日發布上周於貴州舉行的「泛珠三角區域合作行政首長聯席會議」消息時，以「中央港澳辦丶國務院港澳辦副主任」形容出席會議的港澳辦副主任楊萬明。當時已有估計，這表示中港辦已完成組建工作。

及至今(11日)早，國港辦在官網以《中共中央港澳工作辦公室召開會議》為題正式作出介紹，顯示港澳辦維持「一正五副」領導架構。公布指，中共中央港澳工作辦公室今早召開會議，身兼中央港澳工作領導小組常務副組長的夏寶龍成為中央港澳辦首任主任，他以中港辦主任主持會議並講話；另外，中港辦「副主任周霽（常務，正部長級）」丶身兼中央政府駐港聯絡辦公室主任鄭雁雄丶身兼中央政府駐澳門聯絡辦公室主任鄭新聰丶楊萬明丶國港辦副主任王靈桂，中央紀委國家監委駐中央港澳工作辦公室紀檢監察組組長施克輝，中央港澳工作辦公室室務會成員向斌出席會議。

今年3月北京公布《黨和國家機構改革方案》，當中包括組建中央港澳辦，新架構會實行「一套班子 兩個牌子」，在國務院港澳辦基礎上，組建中港辦，作為黨中央辦事機構，並保留國務院港澳事務辦公室牌子，不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。