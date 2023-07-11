中國禁“鎵”：引發囤貨

中國/禁“鎵”與“鍺”

據全球最大的鎵買家稱，中國計畫對鎵實施出口管制，導致由該金屬製成的特種半導體晶圓生產鏈出現瘋狂囤貨。

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據路透社今天報道稱，全球最大的鎵買家表示各家都正在囤貨。弗萊伯格Freiberger複合材料公司幾乎完全依賴中國供應商來滿足該公司生產用於手機無線電信號放大器和光學電子產品的晶圓的鎵需求。

據估計，該公司消耗量佔全球鎵產量的 10%，在中國意外宣布從 8 月 1 日起控制鎵和鍺產品出口後，該公司發現可能陷入了混亂的中心。

該公司首席執行官邁克爾·哈茨告訴路透社，“公司對此一點也不放鬆。現在有大量訂單增加庫存水平。整個行業非常緊張，”

過去十年，中國鎵公司通過降低價格將其他地方的大多數競爭對手趕出市場。

Freiberger的年銷售額為70-8000萬歐元（77-8800萬美元），在智能手機功率放大器用砷化鎵晶圓方面佔有65%的市場份額，與日本住友電工和一些規模較小的中國製造商競爭。

紅色 LED 和紅光傳感器是砷化鎵的另一個主要用途。

Harz 表示，該集團的根源可以追溯到前東德的一家國有電子工廠，擁有可供幾個月使用的鎵庫存，因為該集團早就預料到會出現某種形式的貿易危機，而且幾乎無能為力做出反應。

汽車製造商也面臨著是否可以繼續依賴這種被視為電動汽車遊戲規則改變者的金屬的困境。

據哈茨表示，他的中國供應商正在向當局提供獲得出口許可證所需的數據。他們估計，當出口管制於 8 月 1 日生效時，交付將停止，並在大約一個月後許可證請求得到處理後恢復，但沒有可靠的信息保證。

哈茨認為中國不會在未來幾年擾亂鎵貿易流動，因為這會迅速損害中國自己的電子行業。

路透社說，這位首席執行官補充說，他認為中國目前的舉動是“激烈威脅”，因為世界領先的功率放大器製造商的總部都在美國，功率放大器可以增強無線電信號，以便智能手機可以與手機信號塔聯通。