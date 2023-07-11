中國電視劇“向風而行”有九段線 越南禁放並促Netflix下架

越南/九段線/中國/“向風而行”

電影真人版“芭比”因九段線地圖爭議被越南禁播後，越南政府再禁中國電視劇“向風而行”，皆因劇中出現九段線地圖畫面，越南同時通令Netflix與越南FPT電信股份公司的平台下架該劇。越南播放此劇時可能已經作了模糊措施，但也未被審查接受。

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越南政府不滿陸劇“向風而行”置入九段線地圖而通令全面下架。據中央社今天引述中國媒體環球網今天消息稱，越南政府10日表示，因陸劇“向風而行”也出現九段線地圖畫面，通令Netflix與越南FPT電信股份公司的平台下架。

越南文化部電影局稱，即使FPT已模糊處理九段線地圖畫面，但這部電視劇仍有必須下架的“不恰當內容”。

越南電影局稱，向風而行的第18、19、21、24、25、26、27、30和38集皆出現九段線地圖，稱這些錯誤的畫面、對白和字幕侵犯越南國家主權，並違反越南“電影法”規定。

消息稱，越南電影局發函給FPT指出，儘管FPT已模糊處理九段線地圖畫面，但這部電視劇若干情節和橋段是錯誤的，不應在越南播放，下令Netflix和FPT從10日零時起的24小時內下架，並於12日前書面呈報電影局。

報道引述消息指目前Netflix與FPT已全數停播，但仍舊在其他地區播放。

去年好萊塢電影“神秘海域”同樣捲入九段線地圖爭議，而被越南政府封殺。

中央社說，中國以九段線對南海提出的“歷史性權利”主張，但2016年經海牙常設仲裁法院裁定沒有法律基礎，並說中國的南海九段線在國際法之下不具效力。

消息沒有提及中國官方是否出面駁斥越南的禁播和抵制中國九段線的做法。