所中雙方建立全面戰略夥伴關係 澳大利亞：兩國應公布警務協議的細節

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繼中國周一宣布和所羅門群島簽署一項警務合作協議，作為兩國關係升級為「全面戰略夥伴關係」的一環後，據路透社報道稱，澳大利亞表示，所羅門群島和中國應立即公布在北京簽署的警務協議的細節，“向澳大利亞和該地區提供其意圖的透明度”。

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據報道，中國總理李強周一會晤索瓦加雷後雙方簽署了九個合作文件，其中包括兩國警務合作落實計畫，進一步加深兩國四年前建立的正式關係。

所羅門群島4年前宣布與台灣斷交，轉與中國建交。

這是索瓦加雷去年與中國秘密達成一個安全協議之後首次訪華。該份秘密安全協議同意中國海軍艦船在所羅門群島港口停靠，允許中國武裝人員在該國駐紮。中國在中所關係中的這一突破引起了美國、澳大利亞和新西蘭等國的震驚，它們擔心中國可能會藉此機會進而謀取在所羅門群島建立軍事基地，對周邊國家構成安全威脅。從這時起，南太地區實際上已經成為美中爭奪的一個新戰場。

澳大利亞外交部長黃英賢的發言人表示，澳大利亞知道有報道提到與中國和所羅門群島於 2022 年 3 月簽署的一項協議相關的警務實施計畫。

該發言人在一份聲明中表示：“我們擔心這一事態發展將引發進一步的地區競爭。”

聲明強調：“所羅門群島和中國應立即公布該協議，向澳大利亞和該地區公開其意圖，以便太平洋大家庭能夠共同考慮這對我們共同安全的影響。”

堪培拉注意到，上個月，索加瓦雷呼籲審查 2017 年與澳大利亞簽訂的安全條約，該條約歷來為所羅門群島提供警務支持，包括在 2021 年迅速部署警察平息騷亂。

近幾個月來，中國加強了對所羅門群島的警察培訓。周一在北京簽署的協議將允許警察駐紮至 2025 年。

對此，中國黨媒央視表示說，中國和所羅門群島正式建立“新時代相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係”，不過沒有提供進一步的詳情。

另據法新社報道，7月9日抵達北京的索瓦加雷預計停留到周六，將參加所羅門群島駐北京大使館的正式開館儀式，並訪問中國的重要經濟大省江蘇和廣東等地。

太平洋島國多數都宣稱不在華盛頓與北京之間選邊站，而是歡迎新來者以及它們帶來的新的外交和經濟資源。

法新社指出，索瓦加雷對北京的訪問將很可能加劇外界對所羅門群島更加靠近中國的憂慮。

值得注意的還有，去年5月到6月，時任中國外長的王毅到南太地區進行了十天訪問，並承諾給這個地區提供數千萬美元的金援，試圖說服八個島國與中國簽署涉及警務、安全、數據通訊等領域的廣泛的區域貿易及安全協議，但是並沒有成功。