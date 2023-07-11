台灣軍演罕進民用機場聚焦海陸空航線安保

台灣/漢光演習

台灣國防官員今天報告，台灣今年的年度軍事演習將首次涉及保衛台灣主要國際機場，並練習如何在中國封鎖的情況下保持海上航道暢通。

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據台灣國防部今天稱，7月下旬的“漢光”演習將讓軍隊保衛桃園國際機場，抵禦傘兵和直升機的空降攻擊。路透社說，台灣桃園國際機場是台灣與世界其他地區最重要的空中交通樞紐。

與此同時，台灣戰鬥機將在台東東海岸的豐寧民用機場起降，以模擬戰爭期間空軍基地跑道被毀時，該機場如何儘速充當後備。

據台灣國防部作戰計畫司司長林文煌在新聞發布會上表示，“桃園機場原本含有針對敵方威脅而設計，演習主要目的是進行反空降襲擊。”

台灣官員稱，“豐寧機場是備用機場，將進行相關的起飛、降落和補給訓練，目的是戰時能維持空中戰鬥力。”

台灣官方稱，與此同時，在海上，武裝部隊將對包括兩棲攻擊艦在內的敵艦進行“飽和攻擊”和“反封鎖護航”。

台灣在衝突期間的傳統軍事思維是利用台灣山區的東海岸，特別是那裡的兩個主要空軍基地，作為重組和保存部隊實力的地方，東岸與台灣西海岸不同，台灣東岸並不直接面對中國。

但中國現在也越來越多地在台灣東海岸展示軍事震懾與實力，在那裡航行軍艦和放飛戰機，並展示軍隊在遠離中國海岸線的地方開展行動的能力。