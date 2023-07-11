施壓抑窮追猛打？律政司長破格向兩法律團體投訴被追緝的郭榮鏗丶任建峰

香港/政治

在香港律師會已接獲有關被港府通緝律師任建峰的投訴的情況下，律政司長林定國高調公布，指昨(10日)天已正式向兩個法律專業團體投訴任建峰和大律師郭榮鏗專業失當，聲稱相信兩大團體必定會「嚴謹」處理。當中，律師會今早證實有收到投訴，但由於過往未曾處理過有關國家安全的投訴，未知所需時間，並補充，該會的紀律處理，不涉及「除牌」(吊銷執照)，除牌與否須由獨立的法定組織處理。

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而在律政司長通報已投訴通緝八名在外港人中兩名有律師執業資格人士的翌日，行政長官李家超出席會議前表示，警方就懸紅通緝八名身處外地的港人，已經收到一些資料，會繼續收集情報，實行窮追猛打，強調執法必嚴；但他拒絕公開調查進度及細節。他再次呼籲公眾視八名被通緝人士為「過街老鼠」，須避之則吉，若有情報則通知警方。

本身是資深大律師的律政司司長林定國，昨晚透過部門發稿，指當日已就郭榮鏗和任建峰的行為，分別向香港大律師公會和香港律師會作出正式投訴。林認為，二人利用其專業身分，「企圖增加其可信性及權威性」，抹黑香港的司法制度及法治丶詆毀香港的法官及檢控官，推動和支持境外對中港人員作出制裁，其行為損害香港司法制度及整體利益，有違作為大律師及律師的基本操守，「行為極為不當」，建議兩會按法例把有關事宜分別呈交可決定執照事宜的大律師或律師紀律審裁組跟進。

他聲言尊重兩大法律團體處理投訴和行業自我監管的機制，但相信兩大團體「必定會嚴謹丶恰當丶及時和依法按既定紀律程序處理是次投訴。」

林定國今早出席律師會舉辦的論壇後沒有回應傳媒追問，而律師會會長陳澤銘則在會後回應傳媒提問時確認收到一宗投訴，已展開既定程序處理，而處理會按保密原則進行，不會透露個案涉及人士的身份和內容，強調投訴個案未成立前，涉及投訴者仍是清白之人。

陳又說，該會過往從未處理過涉及國家安全的投訴，加上個案涉及的人士不在香港，書信往來需要一定時間，現時難以預計個案所需的處理時間。他補充，香港律師會一向根據守則及《法律執業者條例》對會員操守作出監管，但權力不包括「除牌」，一旦涉及「除牌」，須由獨立的律師紀律審裁組處理。

曾當過律師會會長的立法會現屆議員林新強今早在電台節目中估計，是次投訴處理可能要兩年時間。他解釋，律師會收到投訴後，會經內部調查及委員會討論是否需要作出檢控，在理事會同意調查結果後，再交由獨立的紀律審查委員會調查，其間，被投訴人有足夠時間答辯。如投訴成立，被投訴人將被吊銷牌照及支付程序費用，但由於被投訴人現時不在港，追討非常艱難，一般會先由律師會支付，再向律政司報銷。

翻查資料，本身是大律師的前公民黨立法會議員陳淑莊，因參與2014年「佔領運動」而被裁定「煽惑他人犯公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」兩罪罪成，2019年時判囚8個月，緩刑兩年。其後，大律師紀律審裁組接獲投訴，並於今年4月裁定陳淑莊行為或致大律師職業名聲受損，違反《行為守則》，下令譴責陳，並須向大律師公會支付14萬港元訟費。其間，現已移居台灣的陳淑莊有透過法律代表向審裁組陳情。

有不願具名的法律界人士向本台指出，律師會早在警方發出懸紅通緝時已確認收到一名被通緝者的投訴，由於八人中只有任建峰是業務律師，律師會所收投訴應是指任建峰，在這情況下，律政司長高調投訴，一是表態，二是施壓，因為投訴的處理和力度可以受很多因素影響，但律政司長已表明，兩個律師會可按條例交大律師或律師紀律審裁組跟進，意味該投訴不可能在律師會內解決，至少要交可以決定是否除牌的紀律審裁組處理。