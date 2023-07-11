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日本支持瑞典加入北約 岸田出發參加北約峰會

日本內閣官房長官松野博一在11日的記者會上表示，日本支持瑞典加入北約的決定。松野博一指出：在俄羅斯入侵烏克蘭導致國際安全環境日益嚴峻的背景下，鑒於志同道合國家之間合作的重要性，我們支持瑞典申請加入北約的決定。”

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Le secrétaire général de l'OTAN 北約秘書長
Le secrétaire général de l'OTAN 北約秘書長 © YVES HERMAN / REUTERS
作者： 東京特約記者 楚良一
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此外，他還談到了岸田首相11日起訪問立陶宛出席北約峰會，強調有意通過宣布合作文件來進一步加強與北約的合作。

日本首相岸田文雄日本時間11日早晨離開日本，將於11日至14日訪問歐洲，為期4天，他將出席在立陶宛舉行的北約峰會，並與韓國、烏克蘭等國舉行單獨首腦會談，然後赴比利時參加日本與歐盟定期首腦峰會。

臨行前，他對記者表示：為了推進國際合作而不是分裂和對抗這一廣島七國集團首腦峰會的成果，將以此次訪問歐洲為契機，為建立一個以法治為基礎的自由、開放的國際秩序，確認與志同道合的國家堅定不移地展開合作。

岸田首相表示：我們希望在北約首腦會議上宣布一份日本-北約合作文件，以將日本與北約的合作提升到新的高度。

由於烏克蘭總統澤連斯基預定參加北約峰會，岸田將在立陶宛與澤連斯基舉行會談，這將是過去4個月內岸田與澤連斯基的第三次會面。岸田首相打算承諾支持烏克蘭重建，包括清除地雷和恢復基礎設施。

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