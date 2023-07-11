日本支持瑞典加入北約 岸田出發參加北約峰會

日本/北約/政治

日本內閣官房長官松野博一在11日的記者會上表示，日本支持瑞典加入北約的決定。松野博一指出：在俄羅斯入侵烏克蘭導致國際安全環境日益嚴峻的背景下，鑒於志同道合國家之間合作的重要性，我們支持瑞典申請加入北約的決定。”

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此外，他還談到了岸田首相11日起訪問立陶宛出席北約峰會，強調有意通過宣布合作文件來進一步加強與北約的合作。

日本首相岸田文雄日本時間11日早晨離開日本，將於11日至14日訪問歐洲，為期4天，他將出席在立陶宛舉行的北約峰會，並與韓國、烏克蘭等國舉行單獨首腦會談，然後赴比利時參加日本與歐盟定期首腦峰會。

臨行前，他對記者表示：“為了推進‘國際合作而不是分裂和對抗’這一廣島七國集團首腦峰會的成果，將以此次訪問歐洲為契機，為建立一個以法治為基礎的自由、開放的國際秩序，確認與志同道合的國家堅定不移地展開合作。

岸田首相表示：“我們希望在北約首腦會議上宣布一份日本-北約合作文件，以將日本與北約的合作提升到新的高度。”

由於烏克蘭總統澤連斯基預定參加北約峰會，岸田將在立陶宛與澤連斯基舉行會談，這將是過去4個月內岸田與澤連斯基的第三次會面。岸田首相打算承諾支持烏克蘭重建，包括清除地雷和恢復基礎設施。