港警今天長時盤問羅冠聰家人

香港/羅冠聰

據香港當地媒體報道，香港國安警察周二帶走了流亡活動人士羅冠聰的父母和兄弟進行審問，一周前，警方對羅冠聰等8人發出逮捕令並懸賞800萬港幣。

廣告 繼續瀏覽後續

據香港當地媒體報道，警方通緝香港活動人士的親屬接受警方訊問。路透社說，當地媒體援引未透露姓名的消息人士的話稱，羅冠聰的親屬被從香港的家中帶走接受審問，然後被釋放。

上周，香港警方以涉嫌違反中國 2020 年在香港實施的國家安全法罪控而向八名海外活動人士發出逮捕令，羅冠聰是其中之一。

這是港警在發出逮捕令後首次對一名活動人士的親屬進行訊問，並懸賞 100 萬港元（合 128,000 美元）以提供導致逮捕的信息。

香港親北京領導人李家超最近表示，這八名活動人士應該像“過街老鼠”一樣被對待，人們應該避免被牽連涉案或舉報。

羅冠聰於2020年8月公開與香港家人斷絕關係，並於兩年前在英國獲得政治庇護。

據當地媒體和消息人士稱，上周，警方逮捕了已解散的政治團體“眾志”的五名前成員，他們被指控經營一個在線商業平台，據稱該平台被用來向勞提供經濟援助。據直接了解此事的消息人士稱，他們後來獲準保釋。

香港眾志由羅冠聰和其他活動人士創立，但在國家安全法頒布後解散。這項安全立法被包括美國在內的各國政府批評為鎮壓工具。但北京表示，在2019年曠日持久的民主示威之後，該立法已經讓香港恢復了穩定。