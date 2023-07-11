秦剛稱病了 多日未露面

中國/秦剛/王毅

中國外交部發言人今天告知說，中國外交部長秦剛因健康原因將不會出席本周在印度尼西亞舉行的外交聚會。此前因秦剛多日沒有出席重要場合，關於秦剛成為熱議。

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中國外交部長發言人汪文斌在今天的例行新聞發布會上說，中國最高外交官王毅將代表中國出席在雅加達舉行的會議，證實了路透社援引知情人士的話稱王毅將代表秦出席的報道。

東南亞國家聯盟（東盟）和中國的外交部長定於周四在周五的東亞峰會和東盟地區論壇之前舉行會議。中國外交部發言人汪文斌說：“中國國務委員兼外交部長秦剛因健康原因無法出席本次東盟部長級會議。”

汪文斌沒有詳細說明。

秦現年 57 歲，去年 12 月接替王毅出任外交部長，最後一次公開露面是在 6 月 25 日，在北京，此前他會見了斯里蘭卡、俄羅斯和越南的官員。

他的缺席並不是沒有引起人們的注意。上周五，當被問及美國政治新聞網站Politico上的一篇文章時，中國外交部發言人表示，他“沒有聽說過”該報道，該報道文章援引了有關秦剛缺席的原因可能是健康問題的猜測。

據歐盟發言人表示，秦剛原定於上周在北京會見歐盟外交政策負責人博雷利，但中國通知歐盟“不再可能”舉行會議後，會議被推遲。據熟悉該計畫的消息人士透露，就在博雷利計畫於 7 月 5 日抵達的前兩天，歐盟才獲悉推遲的消息。

美國國務卿布林肯也將於本周出席在雅加達舉行的東盟會議，這為華盛頓尋求為大國之間惡化的關係提供底線之際與中國進行會談的另一個機會。布林肯上個月在北京會見了秦剛和王毅，這是美國國務卿五年來首次訪華。

路透社解釋說，王毅是中國共產黨的外交政策負責人，王毅地位高於秦剛，而秦剛作為外交部長，是政府的外交政策負責人。