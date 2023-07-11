遭指是中國間諜 一女子起訴英國軍情五處

中國/間諜/英國

一名被英國國內情報機構軍情五處貼上中國特工標籤的女性正在起訴該機構，以求洗清自己的罪名。該女性的律師今天試圖迫使軍情五處披露為何向英國議會發出關於她的間諜指控的 警告。

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一女子起訴英國軍情五處，因果機構稱她是中國特工。據路透社今天報道稱，軍情五處於 2022 年 1 月發出有關名為 Christine Lee 的警報，指控她代表中國執政的共產黨在英國“參與政治干預活動”。

英國下議院議長林賽·霍伊爾(Lindsay Hoyle)向議員們傳達了軍情五處的警報，他表示，軍情五處發現Christine Lee“代表駐香港和中國的外國人向一些目標議員提供財務捐款”。Christine Lee否認了這些指控。目前正在倫敦法庭對軍情五處採取法律行動，因涉嫌侵犯她的人權而尋求賠償，但具體金額不詳。

Christine Lee的律師托尼·穆曼周二告訴法庭，軍情五處發出的所謂政治干預警報是“至少 80 年來”首次發出此類警報。該律師說，Christine Lee並不知道發出了任何此類警報，直到她看到媒體報道她“被貼上在英國的壞人的標籤”。

該律師在法庭文件中表示：“在沒有任何事先定罪的情況下，Christine Lee的聲譽受到了嚴重的公開攻擊。” “Christine Lee聲稱自己是國家行為的受害者，Christine Lee尋求保護自己的基本權利。”

路透社說，周二的聽證會涉及Christine Lee向軍情五處披露的申請，涉及該機構對她涉嫌干涉英國政治的各種事實調查結果。

軍情五處的代表律師在法庭文件中辯護稱，無需向Christine Lee進一步披露信息。該機構的律師羅斯瑪麗·戴維森表示，發出政治干預警報是“為了保護議會民主免受外國政治干涉的威脅”。