中國真要“上山下鄉”？人民日報推崇卻遭惡評

中國/上山下鄉

中國青年失業率高漲之際，人民日報10日發文呼籲年輕人“到祖國和人民最需要的地方發揮光和熱”、“從實際出發選擇職業”，這篇署名“王繼威”、題為“樹立正確的就業觀”的評論文章，10日在人民日報以“人民時評”的名義發出。

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據中央社今天報道稱，中國權威的人民日報評論青年就業推崇下鄉衛國但遭譏評如潮。眾多網友卻以“問題是沒人需要我”、“是要我上山下鄉打仗去嗎”等語大加嘲諷。人民日報推崇的觀點及文中對“鄉村振興”、“衛國戍邊”的推崇，引發眾多嘲諷及譏評，使此文被形容為象徵言論失控的“大翻車現場”。

人民日報文章呼籲，到“祖國和人民最需要的地方發揮光和熱”，不僅能留下“無悔的青春記憶”，而且將在基層磨礪中獲得受用終身的精神財富，為走好職業生涯提供源源不斷的滋養。越是志存高遠，越需要腳踏實地。

中央社說，但這篇評論在微博、微信、抖音等網絡平台發表後，除了一開始慣有的附和性回應，隨即引來許多中國網友嘲諷及怒罵。有人表示，“到祖國和人民最需要的地方，問題是找不到工作，沒人需要我”；有人則說，“從實際出發選擇職業，工資只有3000塊（人民幣）我也認了，我夠實際了呀”。

還有網友表示，“鄉村振興、當新農人、衛國戍邊，不就是要我上山下鄉打仗去嗎”、“中國煙草肯定需要發光發熱才能點着，就讓我去發光發熱吧”、“貓（躲）在辦公室里寫這種文章，真就不怕挨罵嗎？”不少網友還把矛頭指向人民日報，稱“我想去人民日報上班行不？”、“正確的就業觀，就是選擇人民日報”、“這文章誰寫的？我去人民日報幫他提公事包，哪怕提鞋都行”。