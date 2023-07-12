中國邀請普京10月訪華 普京稱是鞏固關係好時機

俄羅斯/中國普京

俄羅斯總統府克里姆林宮今天稱，俄羅斯總統普京對中國的訪問已列入議程，克里姆林宮說，現在是鞏固兩國業已牢固的關係的好時機。

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克里姆林宮說普京的中國之行已“提上議程”。據路透社今天報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫在例行新聞發布會上表示，普京的訪問日期將在最終確定後公布。他指出，“現在絕對是保持俄中雙邊關係高速發展的好時機。具體訪問日期將商定，並將發出通知。與中國各個級別的對話仍在繼續。”

俄羅斯決定向烏克蘭派遣數萬軍隊進行侵略戰爭，導致與西方的關係跌至冷戰後的低點，但卻進一步加強了與中國的經濟、貿易、政治和軍事關係。

就在俄羅斯於 2022 年 2 月 24 日在烏克蘭發起所謂的“特別軍事行動”幾周前，普京和中國國家主席習近平承諾建立“無限制”夥伴關係。習近平今年三月訪問莫斯科，並與“親愛的朋友”普京簽署了一系列經濟和其他協議。作為俄羅斯石油和天然氣的主要買家，中國提早前交了一份文件，呼籲烏克蘭局勢緩和並最終停火，但基輔及其西方盟友拒絕了該計畫，稱這將鎖定俄羅斯佔領烏克蘭領土的獲益。

據佩斯科夫表示，普京預計訪華期間，兩國總統將重點討論雙邊經貿合作以及全球問題。佩斯科夫還說：“基於莫斯科和北京對國際關係本質的相似看法，我們有非常非常好的進一步討論的前景，最重要的是，進行建設性互動。”