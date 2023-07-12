克裡布告本周日將訪中國

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美國國務院周二稍晚宣布，美國氣候特使約翰-克里將於本周日至下周三訪問北京。法新社說，這是幾個星期內美國高級官員第三次訪問中國。這也將是美國前國務卿克里自被美國總統拜登任命為氣候變化特使以來第三次訪華。

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據美國國務院在一份公告中說：“在與中國官員的會晤中，美國氣候特使克里將尋求與中國就應對氣候危機問題進行接觸。” 據該公告稱，克里將聚焦討論 "提高氣候法規的雄心和執行力度"，以及 "推動將於今年年底在迪拜舉行的COP28取得成功"。

此行於上周宣布，但沒有給出確切的時間表。

法新社說，中美兩國在數月的緊張關係後恢復貿易對話。美國國務卿布林肯上月訪問了北京。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）上周也訪問了北京。

這也將是美國前國務卿克里自被美國總統拜登任命為氣候變化特使以來第三次訪華。

據克里上周告訴《紐約時報》說，"中國和美國是世界上最大的兩個經濟體，也是最大的兩個排放國。顯然，我們有特殊的責任找到共同點。"

法新社說，中國生態環境部也確認了克里的訪問事宜，並表示雙方將 "就合作應對氣候變化深入交換意見"。

拜登政府認為，氣候變化是兩個競爭激烈的大國可以合作的領域之一。去年夏天，中國中止了氣候談判，以抗議美國眾議院前議長南希-佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣。