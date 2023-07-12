加國降低港人「救生艇」門檻 當地工作一年即可申請永居 四會望延長計畫

加拿大/香港

在香港人才外流未止之際，加拿大進一步降低為香港人而設的「救生艇計畫」的門檻，撤銷「Stream B」（B類工作移民計畫）的大專畢業學歷限制，即藉「計畫」移居加國並持有「開放式工作簽證」(OWP)者，工作一年後便可申請永久居留權，下月15日起生效。該國移民部長弗雷澤（Sean Fraser）認為，這是雙贏安排；而四個當地港人組織亦認為，新修訂可吸引更多港人申請到加國定居，但就促請當局放寬因參加反修例運動而難以獲得警方發出「良民證」的要求，以及延長「計畫」至2026年以後。

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按現行規定，持開放式工作簽證到加拿大的港人，若要透過B類工作移民計畫申請永久居留權，必須具有「5年內在認可課程的專上院校畢業」的條件，身兼加拿大多元及包容事務部長議會秘書的親共國會議員蔣振宇在當地時間周二(11日)代表移民部長弗雷澤公布，上述學歷規定將會取消。

他又說，今次放寬不單令「開放式工作簽證」持有人受惠，持「工作假期」或其他工作簽證的香港人，只要在加拿大工作滿一年，都可以經「Stream B」申請永久居留。

此外，當局亦簡化申請手續，申請人日後毋須提交學歷證明。

弗雷澤室外交部的新聞稿表示，撤銷學歷限制是雙贏安排，既可令更多需要支援的港人到加拿大，亦可讓當地企業獲得具經驗的人力以填補勞動力缺口，更可確保人才不會受困於學歷，造就加拿大繼續成為一個多元而繁榮的國度。

港加聯丶溫支聯丶沙省香港同行及溫哥華香港協進會等四個團體歡迎當局放寬門檻，但救生艇計畫在2026年8月底便會失效，希望加國延長此政策至2026年以後，令更多港人可以申請成為加拿大永久居民。

港加聯：和平示威被港警登記但未起訴者難獲「良民證」又無法提證

四會亦留意到，申請來加的港人面對的最大障礙是提供由香港警隊發出丶俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書及示威者的犯罪紀錄。但眾所周知，自2019年以來，港府按政治需要而任意以暴動丶非法集結丶洗黑錢丶煽動等罪名作出檢控，不少人難以獲得港警發出「良民證」，期望移民部可接納這些無法提供「良民證」或前述「罪行」紀錄的申請。

港加聯發言人黃冠能向本台進一步指出，部分申請人可能曾在示威中被登記但未被起訴，以致未能成功申請「良民證」，雖然官員強調不會因為港人曾參與和平集會和遊行被捕而拒絕其申請，但執行時卻要求申請人解釋，而這會有一定困難，一是申請被拒時不知道可以解釋，二是即使解釋，亦難以提供證據。他表示，會繼續與其他友會繼續爭取加國移除港人移民加拿大的不必要障礙。

另外，香港監察研究及政策顧問高文森(Sam Goodman音譯)亦在推特發帖，稱對修訂感到十分高興，認為這將有利年輕港人取得加拿大永居權，期望這可為更多港人提供一條生路，讓他們在加國找到避風港。

加拿大於2021年6月1日落實「香港人救生艇」計畫，有效期至2026年8月31日。截至今年4月30日，加拿大已接納3122名循此計畫兩個途徑申請永居的港人，但有學歷要求的「Stream B」，申請人數只有764人，不及「Stream A」的三分之一。當加拿大2月宣布放寬「開放式工作簽證」的畢業年期限制至十年時，不少在加港人組織要求取消「Stream B」的學歷限制。