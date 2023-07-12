北約：中國正在迅速擴大其核武庫並使其多樣化

核打擊能力

中歐 – 北大西洋公約組織7月11日發表一份措辭強硬的公報表示，中國以其"野心和脅迫政策"挑戰北約的利益、安全和價值觀。這份公報也對中國的核打擊能力表示關切。中方則回應稱，北約峰會公報涉華內容罔顧基本事實，刻意抹黑中國。

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在 2022 年 6 月馬德里峰會上發布的最新戰略概念中，北約不僅將俄羅斯描述為“對歐洲大西洋地區和平與穩定的最重大和直接威脅”。 北約還曾譴責中國實施的“強制性政策”，以及其戰略、意圖和軍事體系強化的“模糊性”。 並指出“其混合或惡意網絡行動、敵對言論和虛假信息活動針對盟國並破壞聯盟的安全”。

然而，馬德里峰會的最終宣言只提到了一次“中華人民共和國”。 這就是將其歸為“系統性競爭對手”，他們“試圖破壞基於規則的國際秩序”。 無論如何，北約2022年戰略構想已經闡述了要點。

一年後，在 31 個成員國在維爾紐斯（立陶宛）召開峰會之際，北約對北京的態度變得更加強硬。 至少從表面上看……因為7月11日北大西洋理事會會議結束時各國元首和政府首腦發表的新聞稿，逐字逐句地重複了涉華戰略構想的段落。 有兩個很大的區別。

事實上，文本譴責了中俄之間“加強戰略夥伴關係”，以及兩國旨在“破壞基於規則的國際秩序”的“企圖”。 這“違背了北約成員國的價值觀和利益”。

北約領導人還呼籲中國譴責俄烏戰爭，並避免以任何方式支持俄羅斯的戰爭努力。

聲明表示，中國作為聯合國安理會常任理事國應發揮建設性作用，譴責俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，不要以任何方式支持俄羅斯的戰爭努力，停止附和俄羅斯關於烏克蘭和烏克蘭的虛假言論。北約對俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭負有責任，並遵守《聯合國憲章》的宗旨和原則”。

然而，馬德里峰會上沒有提及的另一點現在卻受到特別關注。 事實上，中國核能力的不斷增強正引發一些問題。

北約國家元首和政府首腦強調，中國“正在穩步發展其核武庫並使其多樣化，獲取更先進的彈頭和運載系統以建立核三位一體，但沒有真正努力提高透明度，也沒有真誠地尋求實現軍備控制或裁減”。

北約補充道：“我們反對任何以民用計畫為幌子生產或協助生產用於軍事目的鈈的企圖，因為這違背了《不擴散核武器條約》的目標。“我們敦促中國參與有關降低戰略風險的討論”以及“通過提高其政策、核武器計畫和能力的透明度來努力實現穩定”。

斯德哥爾摩國際和平研究所 [SIPRI] 的數據證實了五角大樓的數據，中國核武庫的規模在四年內增加了 40% 以上，目前擁有 410 枚核武器（2019 年曾為 290 枚） 。

與此同時，中國人民解放軍建造了數百個發射台，可能是為了容納DF-41和DF-31AG洲際彈道導彈。 除此之外，中國09​​6型彈道導彈核潛艇[SNLE]艦隊也在擴張……只有由老式H-6組成的戰略轟炸機艦隊目前似乎正在撤退。