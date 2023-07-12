南海仲裁7周年 菲律賓慶祝 中國續稱不承認

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菲律賓活動人士於2023年7月12日在菲律賓馬尼拉大都會馬卡蒂市聚集在中國領事館外，紀念菲律賓在聯合國南海仲裁裁決中戰勝中國7周年。中國外交部周三表示，中國不接受也不承認菲律賓南海仲裁庭自2016年起作出的裁決。路透社說，該南海裁決認定北京對幾乎整個南海的主權主張毫無根據。

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中國今天表示不接受菲律賓2016年南海仲裁案的勝訴。

路透社今天報道稱，七年前，菲律賓贏得了一場具有里程碑意義的仲裁案，該案使中國在南海的廣泛主張無效。南海海域因每年有價值約 3 萬億美元的海運貨物經過而凸顯地緣政治戰略意義。。

中國外交部周三還表示，不接受基於該裁決的任何索賠或訴訟。

中國外交部新聞發言人汪文斌在例行新聞發布會上表示，仲裁庭的裁決違反了國家同意原則，超越了審理權限，歪曲了法律。

路透社引據《日經亞洲》消息，為了慶祝南海裁決7周年，菲律賓周三推出了一個網站，其中包含有關馬尼拉對北京仲裁獲勝的“官方信息”。

據維基百科稱，南海仲裁案，指菲律賓共和國以中華人民共和國在南中國海（菲律賓稱西菲律賓海）中菲爭議海域基於“九段線”的海洋權益主張及近年的海洋執法和島礁開發活動已違反《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）為由向國際海洋法法庭提出，再由時任國際海洋法法庭庭長柳井俊二與菲律賓根據《聯合國海洋法公約》附件七任命仲裁人並委請常設仲裁法院提供場地和秘書服務的臨時仲裁庭對中華人民共和國提起的仲裁案。

2013年2月19日，中國正式拒絕參與仲裁案，稱中國於2006年根據公約第298條作出的聲明排除了該公約規定的爭端處理機制在海域畫界等問題上對中國的適用，並認為“此案所涉爭端實質上是超出公約調整範圍的領土主權和海域畫界問題，故仲裁庭對此案無管轄權”。

2014年12月7日，中國發表立場文件闡釋在南海仲裁案管轄權問題上的立場。

2015年7月7日，仲裁庭舉行首次聽證會；而中華人民共和國外交部同時發表聲明，不承認仲裁庭對此案的司法管轄權，也拒絕菲律賓任何形式有關此案的和解提議。10月29日，仲裁庭正式裁定對此案菲律賓提出的7項訴求擁有管轄權，並將對菲律賓其他訴求的管轄權裁定留待審理時作出[。

2016年7月12日，在中國缺席的情況下，仲裁庭公布仲裁結果，支持菲律賓在此案相關問題上的幾乎全部訴求[。仲裁庭5名仲裁員一致裁定，在《聯合國海洋法公約》下中國對南海自然資源不享有基於“九段線”的歷史性權利。仲裁庭還認定中國在南海的填海造陸“給環境造成了不可挽回的損失”，並要求中國停止在南海的活動。