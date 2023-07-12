台媒再爆台灣研發生物戰劑左證 總統府稱與中國操弄假訊息模式吻合

美台/生化武器

聯合報日前報導，台灣國防部曾在一項秘密會議中報告，美國曾要求台灣研發生物戰劑能力。今天聯合報進一步刊登此一秘密會議的會議記錄全文的照片，作為左證，但台灣總統府和行政院今天仍全盤否認曾召開此一會議，並指出與中國操弄假訊息模式吻合，要求聯合報道歉。美國國務院也表示，此一報導毫無事實根據。

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台灣總統府今天發布新聞稿指出，聯合報再度報導「南海工作會議紀錄全文」，謊稱美國施壓台灣研製生物戰劑，但台灣不會也沒有發展生物戰劑的計畫，聯合報應立即更正報導並向民眾致歉。

聯合報日前報導指出，台灣曾在2022年6月23日與2023年1月9日，兩度由當時的行政院長蘇貞昌主持代號為「南海工作會議」的秘密會議；2022年那次的會議紀錄顯示，台灣國防部代表說，「依美方要求我國研發生物戰劑能力，規畫設置新建生物安全第四等級實驗室（P四），國防部已完成規畫，美方將派員協助審查規畫案，針對不足或需改進之處提出意見，本部將賡續執行管制辦理」。會議記錄還顯示，主席蘇貞昌曾告訴在場官員，「P四實驗室與發展無人機，是美國的要求，蔡總統非常重視，請國防部必須依進度，管制執行，以提升國防能力。」

今天刊登的秘密會議全文則顯示，討論議題包括黑心快篩試劑進口問題，農漁產品銷往大陸遭受阻礙、天弓三型飛彈與愛國者飛彈戰備問題，以及戰機、直升機意外頻傳的問題等，最後才討論到美方要求台灣研發生物戰劑能力，設置P4實驗室，國防部說，已完成規畫。

總統府發言人林聿禪表示，所謂「南海工作會議紀錄全文」內容破綻百出，除了根本沒有這項會議外，文件格式也不是行政院會議的慣用格式，多處用字遣詞更非台灣常用，相關樣態與近期中國透過造假公文書，操弄假訊息的模式完全吻合。

她說，尤其過去兩年北京也屢次指控他國「發展生物戰劑」，用以操弄國際輿論，這次的操作更顯得疑點重重。

行政院發言人林子倫則表示，報載的秘密會議當天，是行政院第3808次院會時間，院長需主持院會，行政院及蘇貞昌前院長也沒有報載的相關會議，因此不存在媒體刊登的所謂會議紀錄。

其次，報載會議紀錄使用「本黨」字眼，行政院也說，這與行政院相關會議紀錄語法不合，若干內容有多處謬誤，甚至明顯類似中國黨政一體思維，造假情形可見一斑。

行政院說，台灣相關單位及美方已多次澄清，雙方都遵守「禁止生物武器公約」，並沒有違背公約、研製生物戰劑的情事，相關媒體不顧多方澄清，在未經任何查證情況下，執意持來路不明的文件內容持續混誤輿論，令人感到不解與遺憾。

中央社今天也取得美國國務院一位不具名發言人的回應指出，報導毫無事實根據，美國全面遵守「禁止生物武器公約」（Biological Weapons Convention，簡稱BWC）義務，本身既未研發也未持有類似武器，更不支持任何人這麼做。