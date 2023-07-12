台灣“特定”媒體不實信息成中國泛濫攻擊內容

台灣/特定媒體

台灣官方以及美國當局竭力駁斥澄清的“南海工作會議紀錄全文”指控美國施壓台灣研製生物戰劑信息，正在成為中國大陸群起濫用攻擊台灣，美國以及台美關係。自由時報今天報道稱，台媒控美施壓台灣研發生物戰劑，台灣國安人士警告：已成中國內容農場。

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台灣官方罕見點名的聯合報，該平面媒體以“南海工作會議紀錄全文”報導指控美國施壓台灣研製生物戰劑，被總統府駁斥以捏造文件繼續不實報導，美國國務院也否認此事；國安人士指出，面對府院等相關部會及美方的駁斥，該媒體仍不願修正，並在短時間內成為中國各大新聞網站內容農場。

據台灣國安人士觀察指，中國環球時報，北京日報、視頻影音等相關官媒、網媒連續2天炒作擴散。其中環球網標題：“美竟要求台灣研發生物戰劑？台媒：民進黨盲目親美，毀棄該有的良知”、搜狐網：“研發“生物戰劑”？台媒曝：美國向台灣提出了一個喪心病狂的要求”、網易：“台媒消息：美國要求建立“病毒實驗室”，用“生物戰劑”謀獨”，將該媒體信息做成聳動標題推播。

台灣國安人士推論，中共文字推動只是個起頭，接着還會轉為影音畫面，今（12）日福建省廣播旗下節目《今日海峽》，影音頻道就有相關內容，可以相信在短時間內節目內就會被剪成短影音，經由特定人士協助大量擴散。

據台灣國安人士說，其實類似手法已經不是中國第一次操作。以最近3年為例，2021年5月18日，中國外交部發言人趙立堅在記者會聲稱美軍向韓國運入生物戰劑，美國軍方利用境外實驗室從事生物軍事化活動，批評美軍隱瞞真相。

據台灣國安人士再舉例說，2022年3月，趙立堅多次在中國外交部記者會指美國在烏克蘭有數十個生物實驗室“存儲了大量危險病毒，俄羅斯還在軍事行動中發現，美國利用這些設施開展生物軍事計畫”。接着則是今年，台灣媒體的生物戰劑不實新聞刊出後，中國環球時報、北京日報、影音等相關官媒、網媒連續2天炒作擴散。

該報引述台灣國安人士指出，中方慣性操作美國生物戰劑謠言，美國白宮、國務院、駐聯合國代表等已多次公開駁斥。紐約時報並曾引述專家指出難得看到北京“以如此大的規模擴散一個陰謀論”。

該人士分析，該媒體這次刊登不實會議記錄報導，內容與今年5月中國微博與台灣網絡平台，流傳台灣國防部造假公文謊稱：“美國在台協會協請我部協同印太區域行動，於泰國網絡傳播…”。兩次認知攻勢都指向操作台美矛盾，在目前的區域競爭關係當中，哪一方可以藉此得利不言而喻。

根據稍早自由時報引述台灣外交部駁斥該“特定媒體”稱，台灣外交部批評，少數特定媒體自去年開始，就以無中生有、移花接木的報導方式，企圖在國際地緣政治動蕩、亟需政府與人民團結一致對外之時，或見縫插針、斷章取義，或引用無法證實來源之消息，製造聳動新聞。

據台灣外交部詳列，相關報導包括“蓬佩奧來台為Anarock公司爭取台灣公部門的退撫基金、勞退基金投資”、“美國聯邦參議員訪台是為強銷波音787客機”、“美國國會近兩年通過的友台法案包藏禍心”、“拜登政府有毀滅台灣計畫”、“台灣學人計畫是美國監軍團”、“我政府迎合美國炸毀台積電”、“我駐美代表處簽約公關公司以‘台灣共和國’名義對美遊說”、及“AIT搶學校用地進行擴建”等。

該報稱，台灣外交部痛罵，相關報導屢次無端攻擊政府致力於提升台美關係及拓展外交空間的努力，斑斑劣跡，罄竹難書。外交部再次呼籲，少數特定媒體人士甘做統戰假訊息的在地協力者，不僅讓該等媒體本身數十年來的努力付之流水，也讓台灣引以為傲之新聞自由環境蒙塵，更將嚴重損害我國國家利益。

據台灣外交部表示，盼該等媒體人士找回新聞從業者的初衷與良知，外交部並再次提醒國人務必提高警覺，加強對各種媒體平台內容的識讀能力，並善用事實查核機制，切勿輕信或傳播錯假訊息，以慎防敵對勢力對台灣進行認知作戰。