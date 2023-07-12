新西蘭加入 與澳大利亞齊促公布所中秘密警務合作條款內容

新西蘭/澳大利亞/所羅門群島/中國

澳大利亞和新西蘭敦促中國披露與所羅門群島簽署的一項新協議的細節。上述兩國稱中國政府施加影響的最新企圖有可能加劇南太平洋的緊張局勢。

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所羅門群島總理馬納塞赫-索加瓦雷（Manasseh Sogavare）本周訪問北京期間與中國簽署了一系列協議，其中包括一項允許中國在所羅門群島維持警力至2025年的協議。

據法新社今天稱，自2019年所羅門群島與台灣斷絕關係以來，中國一直密切關注着所羅門群島，承諾提供大量援助並資助重要基礎設施的建設。

澳大利亞外長黃英賢的發言人周二表示，澳大利亞擔心所羅門群島與中國的合作計畫將 "招致進一步的地區爭奪"。該發言人還說：“所羅門群島和中國應立即公布該協議內容，使該合作對澳大利亞和該地區的意圖透明化，以便太平洋大家庭能夠共同考慮應對該協議對我們共同安全的影響。”

新西蘭外交部今天也表達了類似的願望。新西蘭外交部發言人周三表示：“我們希望公布協議文件內容，以便我們了解協議對本地區安全的全面影響。”

所羅門群島是太平洋地區最貧窮的國家之一，在2022年與中國政府簽署了一份龐大而模糊的安全協議後，出人意料地成為中美外交角力的中心。

中國和所羅門群島都否認該協議將導致建立永久性的中國海軍基地，但協議的細節從未被披露。

今年2月，美國在霍尼亞拉使館關閉30年後重新開館。儘管所羅門群島總理一再強調他的國家是 "每個人的朋友"，但中國國家媒體公布的一段視頻顯示，他在抵達北京後告訴中國官員稱 "我回家了"。

所羅門群島反對黨代表Peter Kenilorea Junior說，他有一種 "直覺"，所羅門群島總理希望拉近該國與中國的關係。該反對黨領袖對澳大利亞廣播公司（ABC）說："這個選擇是很久以前就做出的。他來到中國並說'我回家了'，這一點非常明顯"。

據法新社說，本周早些時候，中國國務院總理李強對所羅門群島總理決定與台灣斷交繼而轉向北京表示祝賀，稱讚這是一個 "與時俱進的好決定"。