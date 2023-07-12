美國三度延長對港緊急狀態令一年　稱《國安法》下的香港對美國威脅持續

美國/香港/國安法

美國白宮宣布，延長因應《港區國安法》實施對香港頒布的緊急狀態多一年，直至明年7月14日，稱這是考慮到中國從根本上破壞香港自治造成的香港局勢會持續對美國構成不尋常的威脅。根據這項命令，美國會暫停或取消給予香港的特殊與優惠待遇。

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白宮指總統拜登（Joe Biden）在當地時間周二(11日)作出上述宣布，指時任總統特朗普(中國譯川普)於2020因應香港情勢而根據第13936號行政命令宣布國家進入緊急狀態的情況須予延長一年，拜登解釋，有關香港的局勢，包括中國最近從根本上破壞香港自治的行動，繼續對美國的國家安全丶外交政策和經濟構成不尋常和非同尋常的威脅，其大部分來源在美國境外，因此有必要延長緊急狀態。

美國前總統特朗普於2020年7月14日，因應中國人大常委會自行決定並通過在港實施《港區國安法》，發布對香港的緊急狀態命令，以應對相關風險。現任總統拜登上任後延續有關做法，今次是第三度延長。

當年特朗普同日簽署生效的，還有《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act），明言香港自始不能獲得在1997年前便已享有的待遇。