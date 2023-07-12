英官批港警針對羅冠聰「不可接受」更新警示指海外人士亦可因《國安法》被以言入罪

香港/政治

就不同香港傳媒指警方國家安全處人員昨(11日)晨把被通緝的海外港人羅冠聰的父母兄長帶返警署查問數小時，羅冠聰指，警方稱相關人士「 『協助』(他)之說純屬無稽」。事件亦引起英國政壇關注，該國外交部國務大臣卓雅敏(Anne-Marie Belinda Trevelyan)批評稱，試圖通過針對羅冠聰在港家人來傳播恐懼和迫使民眾噤聲是不可接受的；而英國外交部亦因應港警就《港區國安法》的執法行動更新其旅遊警示，指該法有域外效力，發表或支持批評中港當局的言論，可被檢控。

英國外交部國務大臣卓雅敏(小圖)對香港警方針對羅冠聰家人大表不滿, 羅離港後自言己與家人斷絕關係, 此圖是2018年母親節時上載 2023年7月12日

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在香港警方國安處於本月3日懸紅通緝八名身處海外的民主派人士後，英國外交部於當地時間周一（10日）更新對港旅遊警示，明言是特別因應《國安法》而行。更新版的旅遊警示指出，該法具有域外效力，對所有國籍及居住地人士或組織均一律適用，包括在英國的行為；而支持涉及違反國安法者，同樣有可能遭國安法檢控。

新警示更警告，國安法可導致以言入罪。新警示明確指出，任何人發表或支持批評香港及中國當局的言論，包括在網上或社交平台上表達的，「可能會被視為國安法所屬罪行，並導致在香港被檢控」。英國早前的旅遊警示只是說，發表相關言論可能惹來香港警方的注意。

英國：持中英國籍者在港難獲領事協助

新旅遊警示又進一步闡釋香港落實中國不承認雙重國籍的含義，指擁有中國和英國國籍者，即使以英國護照入境香港，亦會被當局視作中國公民看待，在這情況下，英國駐港總領事館可能無法向有關人士提供領事協助。

英國的相關取態與美國和日本略有分別。根據香港和外地媒體報道，中國外交部駐港公署曾致函多國駐港領事館，強調「外國領事官員無權探視任何在香港特區遭拘押的中國公民」，因為中國法律不承認雙重國籍。《日經亞洲》更引述日本和美國駐港總領事館作出反駁，敦促港府遵守《維也納領事關係公約》和有關的雙邊協議。

羅冠聰：家人協助之說是無稽之談

在英國更新旅遊建議後翌日，港警於清晨6時許到被懸紅通緝的羅冠聰其在港家人家中

，逗留數小時後，分別帶走羅的父母及兄長問話，三人其後獲准離開，未有被捕。NOW新聞引述消息人士稱，國安處人員查問他們有否向羅冠聰提供經濟援助，以及是否作為他在香港的代理人。

現已取得英國政治難民身分的羅冠聰，今早在其臉書發帖，指「就近日香港警方一系列行動，我可以肯定地說：相關人士與我完全沒有金錢往來，我的工作與他們無關，『協助』之說純屬無稽。」

翻查資料，羅冠聰早在2020年中《國安法》實施後已公開表示，離港後已沒有聯絡親人，宣布正式與他們斷絕關係，不再往來。他又說，其所有海外倡議工作都是以個人身分而行，沒有與任何人有政治聯繫，也沒有受薪或收受任何利益。

中國反對英國官員之言 斥為顛倒黑白

英國負責印太地區事務的外交丶聯邦及發展事務國務大臣卓雅敏亦在香港警方行動後在推特發帖，指試圖通過針對羅冠聰在港家人來傳播恐懼和迫使民眾噤聲，是不可接受的，強調英方不會容忍中方試圖藉恐嚇英國個別人士並使之噤聲，會由始至終捍衛表達自由的權利。

中國駐英大使館同日以答記者問的方式，不點名地批評卓雅敏的說法，指英方官員的有關言論是顛倒黑白丶倒打一耙，粗暴干涉中國內政和香港法治，中方堅決反對。發言人重申，香港是法治社會，警方依法辦案是無可指摘，又敦促英方停止干預中港事務。