香港賦權公訴可向最高法院提上訴 將獲判無罪國家安全法涉案者續監在牢中

香港/國安法

香港最新賦權檢察官現有權就國家安全案件中的無罪判決向最高法院提出上訴，致使被告可繼續被拘留。

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據法新社今天報道稱，根據新的修正案，如果被控違反《國家安全法》的被告被最高法院宣判無罪，檢察官可以對裁決提出上訴並要求重審。如果上訴獲准，最高法院將重新審判，新的判決將推翻之前的判決。

在此之前，香港檢察官不能對某些無罪判決提出上訴，因為英國殖民時期遺留下來的法律規定禁止因同一罪名對某人進行兩次審判。

香港律政司司長周三在親北京議員主導的香港立法會通過一項法後說，新的司法措施"防止可能出現的司法不公"。

新的修正案還對媒體報道上訴事件施加了限制，稱以"確保公平審判"。

據香港政府官員表示，被告的上訴權保持不變。

根據《國家安全法》，大多數被告目前都被關押在拘留所，即使他們的審判還有幾個月才開始。

香港大學法律專家西蒙-楊(Simon Young)認為，檢察官的這些新權力引發了"對被告被長期拘留的擔憂"，如果檢察官對被告無罪釋放提出上訴，被告就必須等待新的審判。

中國政府在大規模民主抗議活動後於2020年實施了《國家安全法》，香港數十名活動人士和反對者因被指控違反該法而被拘並等待審判。

法新社說，迄今為止，已有79人根據該法被定罪。