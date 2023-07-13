中國上半年外貿增2.1% 增幅疫情爆發後最小 官稱下半年增長有較大壓力

中國撤銷防疫措施未能令進出人貿易受惠，根據官方數據，今年首六個月的進出口總貨值突破20萬億元人民幣(下同，摺合約2.52萬億歐元)，按年升2.1%；升幅是疫情爆發後最低。不過，海關總署認為，當前中國外貿發展總體平穩，但面對全球經濟復蘇乏力，下半年外貿穩增長仍面對較大壓力。

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中國海關總署今(13日)早在記者會上公布外貿數據，以人民幣計價，今年首六個月進出口總值20.1萬億元，按年升2.1%；其中，出口11.46萬億元，按年升3.7%；進口8.64萬億元，按年跌0.1%。上半年累計貿易順差達 2.82萬億元人民幣。

翻查資料，中國進出口總值2022年上半年的按年升幅是9.4%，2021年同期增幅是27.1%，而2020年同期則因與2019年未進入疫情的基數相比而出現3.2%的跌幅。但中國今年起撤銷防疫措施限制，外質增幅卻不及過去兩年仍受疫情影響的年份。當中，出口升幅更差，今年的3.7%增幅較過去兩年同期增幅的13.2%(22年)丶28.1%(21年)低。

不過，海關總署發言人丶統計分析司司長呂大良指出，雖然近期外貿表現較緩慢，但按季及按月的表現仍錄得增長，而上半年的進出口總值同比增加4000多億元，認為外貿發展總體平穩，強調中國經濟整體回升向好，已穩住進出口規模，總體表現符合預期。他又提到，總值20.1萬億元的外貿數額規模創下歷史同期新高。

對東盟丶歐盟外貿升 惟美國大跌8.4%

按地區畫分，對第一大貿易夥伴東盟的進出口貨值達 3.08萬億元，按年增長5.4%；對歐盟進出口2.75萬億元，增長1.9%；對美國進出口2.25萬億元，按年下降8.4%。期內，對「一帶一路」沿線國家進出口增長9.8%，高出整體增速7.7個百分點；對RCEP(區域全面經濟夥伴協定)其他成員進出口的增長亦有 1.5%。 按商品畫分，上半年仍以機電產品出口為主，占出口約59%。

展望下半年，呂大良表示，既有壓力，亦有信心，因為目前全球經濟復蘇乏力，貿易投資放緩，單邊主義丶保護主義和地緣政治等風險上升，主要發達經濟體通脹仍處於高位，外需減弱等不利因素持續下，中國外貿穩增長仍面臨較大壓力；但中國經濟韌性強丶潛力大，長期向好的基本面沒有變，相信刺激措施會持續發揮效力，有信心實現進出口促穩提質的目標。