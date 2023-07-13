中國官方報出口繼續減縮 分析指復蘇乏力

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根據中國官方今天周四發布的數據顯示，中國 6 月份出口出現連續第二個月收縮，而進口也顯示依然疲弱。法新社稱，這是中國經濟復蘇乏力的最新跡象。

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中國 6 月份出口連續兩個月收縮，而進口也呈疲弱，但歷史上，中國的出口一直是中國經濟的關鍵增長槓桿。中國進出口除了3月和4月出現短暫反彈外，中國對海外銷售額自2022年10月以來一直在持續下降。

根據中國海關公布的美元數據，6月份報告減縮：出口同比下降12.4%。 該數據超過彭博社調查的分析師預計，-10%。 5月份，中國出口同比報萎縮7.5%。

據法新社說，美國和歐洲經濟衰退的威脅，加上通貨膨脹，導致近幾個月國際對中國產品的需求減弱。 與此同時，中國官方指控國際貿易“單邊主義、保護主義、地緣政治等風險有所上升”，對中國貿易產生“直接影響”。

去年年底之前，中國“清零”健康限制嚴重限制出口導向型企業。中國最終是在12月取消了大部分嚴厲的清零措施，為經濟活動逐步復蘇鋪平了道路。 但是至此中國經濟仍然脆弱，並且在近幾個月來顯示已經失去動力。

中國的進口在 6 月份經歷了連續第八個月下降（一年內減少6.8%），顯示國內需求疲軟。，超過5 月份的收縮（-4.5%）和彭博社調查的分析師的預測（-4.1%）。

法新社說，中國的貿易順差6月仍報702億美元（629億歐元），而一個月前為658.1億美元。 這些貿易數據反映中國疫情後復蘇缺少動力。

中國將於下周一發布第二季度的經濟增長數據。