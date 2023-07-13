中國持續被指干預加拿大選舉 特魯多政府壓力大

加拿大/中國/干預選舉指控

有關中國政府涉嫌干預加拿大政治的一系列公開披露對加拿大總理特魯多領導的政府造成衝擊，促使反對黨政客和專註於中國的分析人士呼籲對外國在加拿大境內進行干預的威脅加強監控，並對涉嫌干預的行為展開全面調查。

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據華爾街日報今天報道稱，加拿大總理特魯多領導的政府正在商談成立一個委員會，調查中國政府如何對加拿大華裔選民施加影響。

最新的這波擔憂源於加拿大前保守黨領袖奧爾圖(Erin O'Toole)的爆料，他稱，加拿大安全官員最近告訴他，中國政府曾試圖阻撓他在2021年大選中取代特魯多當選加拿大總理。

奧爾圖在5月下旬向加拿大國會發表的一次講話中以及在隨後接受《華爾街日報》(The Wall Street Journal)採訪時都表示，他被告知中國共產黨向加拿大的代理人提供資金，以開展反對他和保守黨的競選活動。奧爾圖說他還被告知，代理人使用中國的即時通訊應用微信來散播有關加拿大保守黨競選承諾的不實信息，而且官員還暗示中國曾試圖勸阻至少一個選區的民眾不要投票。

據奧圖爾指控，“我聽取的情況介紹清楚地表明，中方曾協調在加拿大採取行動，”奧圖爾接受《華爾街日報》採訪時還表示，“我認為，從其中的部分行動看，我們只是看到了冰山的一角。”他還稱，在此次競選活動期間，他的團隊“在10至15個選區發現了干擾行動的蛛絲馬跡”，主要集中在多倫多以及不列顛哥倫比亞省的溫哥華。

加拿大安全情報局(Canadian Security Intelligence Service)的一位發言人證實，奧圖爾曾聽取有關潛在外國干涉威脅的情況彙報，但該發言人不願透露詳情。

奧圖爾和一些前加拿大政府官員表示，與美國、澳大利亞和英國不同，加拿大沒能採取諸如外國代理人登記等措施來威懾代表中國共產黨行事的代理人。作為加拿大印太戰略轉變的一部分，加拿大去年底表示將對中國政府採取更加強硬的立場，稱中國是一股破壞性全球力量。

據華爾街日報稱，在奧圖爾發表上述言論之前，加拿大5月份驅逐了一名駐多倫多的中國外交官。加拿大外交部長喬利(Melanie Joly)表示，該外交官被勒令離境，之前加拿大內閣成員獲悉，這名外交官涉嫌下令香港有關部門監視並可能恐嚇一名加拿大議員在香港的親屬，該議員對中國政府對待維吾爾族穆斯林的方式持批評態度。

作為回應，中國驅逐了一名駐上海的加拿大外交官。特魯多當時表示，加拿大不會被嚇倒，加方將“採取一切必要措施保護加拿大人不受外國干涉”。

中國駐加拿大大使館發言人否認有關中國干涉加拿大內政的指控，稱這些指控是無稽之談，中方從不幹涉加拿大內政，包括其選舉過程，也毫無興趣這樣做。

據該報道，特魯多最初抵擋住了對干涉指控進行正式調查的呼籲，此前，加拿大媒體《環球郵報》(The Globe and Mail)今年早些時候詳細報道了國家安全官員在情報報告中對其認定的中國牽頭干預2021年大選活動的擔憂。

今年3月，特魯多任命了一名特別顧問進行初步調查。該顧問建議不要進行正式調查，理由是擔心高度機密的情報會被公開。這名顧問還說，沒有跡象表明中國試圖確保自由黨在2021年大選中獲勝；特魯多稱大選結果代表了加拿大人的意願。

但在受到其他議員的施壓後，自由黨政府表示，目前正在與反對黨就成立一個可能由法官領導的委員會進行談判，該委員會可以傳喚證人，就中國政府可能如何對加拿大華裔選民施加影響作證。

對中國政府幹預選舉的擔憂至少從2021年大選前就開始發酵。前保守黨議員趙錦榮(Kenny Chiu)曾在溫哥華郊區里士滿挨家挨戶拉選票，當講中文的人打開家門時，他被那種憤怒的反應嚇了一跳。他表示，有些人說他是叛徒。趙錦榮的支持者後來給他發送了在微信上流傳的一些信息，該信息暗示趙錦榮憎恨中國，他才明白那些選民為何會如此憤怒。

其中一條關於趙錦榮的消息稱，“華裔要注意了”，該消息提到了這名議員推動設立一種外國代理人登記制度，該制度與澳大利亞2018年通過的和美國自1938年以來實行的相關制度類似，要求遊說者申報與外國的關聯。另一篇在微信上傳播的《加拿大商報》(Today Commercial News)的中文報道稱，趙錦榮推動的外國代理人登記制度將“打壓華人社區”。《加拿大商報》是一家中加出版機構，在加拿大出版《人民日報》(海外版)。

加拿大前議員趙錦榮說，他競選連任失敗的部分原因是中國主導的干擾，其中一些干擾是通過北京方面運營的即時通訊服務微信傳播的。

時任里士滿選區議員的趙錦榮最終敗選，他深信中國政府主導的干預活動與他的敗選不無關係。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%8A%A0%E6%8B%BF%E5%A4%A7%E7%9B%B4%E9%9D%A2%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%89%B5%E5%A4%B4%E5%B9%B2%E9%A2%84%E5%A4%A7%E9%80%89%E7%9A%84%E6%8C%87%E6%8E%A7-9f0b8542