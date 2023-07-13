中國駐美大使罕見訪問五角大樓

美國/中國/五角大樓

美國國防部五角大樓報告，中國駐美國大使謝鋒星期三(7月12日)在五角大樓與美國國防部負責亞洲事務的最高官員舉行了一次罕見的會談。在此之前，美國曾批評中國不願意進行軍事溝通。美國之音稱，罕見有中國駐美大使訪問五角大樓。

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美國之音引述五角大樓的一份新聞稿說，中國大使謝鋒與美國助理國防部長伊利·拉特納(Ely Ratner)討論了防務關係和“一系列國際與地區安全議題”。五角大樓發言人馬丁·梅納斯(Martin Meiners)中校說：“拉特納還強調國防部致力於保持美國與中華人民共和國之間兩軍溝通線路的暢通。”梅納斯說，討論持續了大約90分鐘。

中國駐華盛頓大使館中國時間星期四早晨發表聲明說，謝鋒敦促美方“與中方相向而行，推動兩國兩軍關係逐步重回正軌”。根據這份聲明，謝鋒在會晤中說：“一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益。”謝鋒還“要求美方採取行動排除障礙、管控分歧，按照中美三個聯合公報的原則謹慎處理台灣等重要敏感問題。”

該報道引述史汀生中心(Stimson Center)中國項目主任孫韻(Yun Sun)說，這次會晤“相當不尋常”。她對路透社(Reuters)說：“中國大使並不經常與美國高級國防官員會晤。這似乎顯示中國至少是在對美方的關切做出回應，但取得實際進展仍需要時間和談判。”

雖然美中關係圍繞包括台灣、美國的先進技術出口禁令以及中國以國企為主導的產業政策等國家安全問題而陷入低谷，但是華盛頓似乎一直在試圖修復這兩個世界最大經濟體之間的關係。

但中國公開表示美方的制裁是兩軍對話的障礙。李尚福自從2018年以來因為從俄羅斯主要武器出口商俄羅斯國家技術集團(Rosoboronexport)購買作戰飛機和設備而一直受到美國制裁。