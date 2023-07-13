中美維持溝通管道暢通是因台海緊繃加劇

美中近來試圖修復因中國偵察氣球事件造成的關係破裂，但台海緊張氣氛仍然緊繃，中國軍機對通過台灣海峽的美國軍機進行全程跟蹤。更有美國智庫對習近平發動“武統”的時間等因素作出最新研判。

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U.S. Secretary of State Antony Blinken shakes hands with Chinese Communist Party's foreign policy chief Wang Yi during their bilateral meeting on the sidelines of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Foreign Ministers' Meeting in Jakarta, Indonesia, Thursday, July 13, 2023. Dita Alangkara/Pool via REUTERS
U.S. Secretary of State Antony Blinken shakes hands with Chinese Communist Party's foreign policy chief Wang Yi during their bilateral meeting on the sidelines of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Foreign Ministers' Meeting in Jakarta, Indonesia, Thursday, July 13, 2023. Dita Alangkara/Pool via REUTERS via REUTERS - POOL
作者： 肖曼
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中美外交解凍 維持溝通管道暢通

在美國國務卿布林肯、財政部長葉倫等美國高層官員相繼訪問中國後，美國政府的氣候特使克里也計畫7月16日至19日到訪北京。不久前訪問過北京的布林肯利用在印尼出席東盟外長會議之機，7月13日會晤代替中國外長秦剛與會的王毅，再次提及台海和平穩定重要性。

美國國務院發言人米勒告知外界：布林肯與王毅針對一系列雙邊、區域及全球議題進行“坦率及具建設性”討論，包括美中意見分歧和潛在合作領域。

米勒指出，布林肯再次強調維繫台灣海峽和平與穩定的重要性，他利用此次會議推進美國利益與價值，直接了當提出美國與盟友對中國行為的共同關切，希望能在影響美國、中國及世界各地人民的跨國挑戰議題上有所進展。布林肯還清楚向王毅表示，美國會與盟友共同推進對於自由、開放及以規則為基礎國際秩序的願景。

狹窄的台灣海峽“擦槍走火”風險

布林肯與王毅都同意在未來數周至數月期間維持溝通管道暢通，而狹窄的台灣海峽發生“擦槍走火”風險卻時有報道。在台灣公布"漢光演習"之際，中國解放軍連續兩日派出71架次軍機和18艘次艦艇擾台，其中過半都逾越海峽中線。同時，美國海軍一架P-8A海神號反潛機周四在台灣海峽執行任務。美國第七艦隊表示，此舉表明美國對自由開放印太地區的承諾。

中國因為不滿美國軍機和軍艦過航穿越台灣海峽，近年來開始強調中國擁有台灣海峽的“主權、主權權利和管轄權”。但是台灣和美國認為台灣海峽是國際水道，任何國家都有權在這裡“自由航行”。

台灣的國防部周四表示，中國軍機和軍艦連續第三天在台灣南部海空域進行演習訓練，並且出動包括殲-16和蘇-30在內的26架軍機“回應”過航台海的美機巡邏機。

台海中線過去幾十年來一直是中國大陸與台灣之間非正式的分界線。但是去年八月初美國眾議院前議長南希·佩洛西訪問台灣後，中國軍方在台灣周邊海空域連續多日舉行大規模軍演。中國的軍機軍艦也從此經常短暫穿越台海中線，進入台灣一側的海空域。

台灣國防部指出，中國軍方在台灣周邊舉行的最新一輪軍演中出動了戰鬥機、轟炸機和海軍艦艇，而戰機基本上在台灣以南空域活動，並穿越台灣與菲律賓之間的巴士海峽進入太平洋上空。

台灣軍方將於7月27日開始舉行“漢光39號”年度軍演。解放軍此輪軍演可能與此相關，並可能是對北約峰會作出強硬姿態。

美專家：中國將在12到18個月攻台，第一步是切斷台灣對外通信

自由亞洲報道：本周三，美國華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）召開研討會，討論中國的攻台時間表。海曼資本管理公司（Hayman Capital Management l.p.）的創始人凱爾·巴斯（Kyle Bass）指出：北京當局自2020年以來，修改了眾多法律整合國內資源，同時也透過石油進口多元化、加大黃金儲備、增加糧食存量等作法，為對台出兵做準備。中國如今出現屏蔽經濟數據的狀況，這也是在為武統台灣做準備。

凱爾·巴斯認為：在不遠的將來，中國國家主席習近平有高度可能性會決定出兵台灣，從金融趨勢分析來看，中國很可能將在未來的12到18個月攻台：“中國希望在被偵查到之前便開始攻擊。中國攻台的時間會比想像中的快，而且首要目標是對台灣實施信息封鎖，這是中國從俄烏戰爭中學到的一課。

巴斯還指出，在武統台灣的議題上，習近平不是理性行為者，儘管攻打台灣會拖垮中國經濟並危害中國在國際社會的聲望，習近平還是會一意孤行。同時，統一台灣不會是北京當局的最終目標，台灣只是中國將影響力擴張至東南亞以及太平洋島國的墊腳石。

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