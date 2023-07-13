中美維持溝通管道暢通是因台海緊繃加劇

美中近來試圖修復因中國偵察氣球事件造成的關係破裂，但台海緊張氣氛仍然緊繃，中國軍機對通過台灣海峽的美國軍機進行全程跟蹤。更有美國智庫對習近平發動“武統”的時間等因素作出最新研判。

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中美外交解凍 維持溝通管道暢通

在美國國務卿布林肯、財政部長葉倫等美國高層官員相繼訪問中國後，美國政府的氣候特使克里也計畫7月16日至19日到訪北京。不久前訪問過北京的布林肯利用在印尼出席東盟外長會議之機，7月13日會晤代替中國外長秦剛與會的王毅，再次提及台海和平穩定重要性。

美國國務院發言人米勒告知外界：布林肯與王毅針對一系列雙邊、區域及全球議題進行“坦率及具建設性”討論，包括美中意見分歧和潛在合作領域。

米勒指出，布林肯再次強調維繫台灣海峽和平與穩定的重要性，他利用此次會議推進美國利益與價值，直接了當提出美國與盟友對中國行為的共同關切，希望能在影響美國、中國及世界各地人民的跨國挑戰議題上有所進展。布林肯還清楚向王毅表示，美國會與盟友共同推進對於自由、開放及以規則為基礎國際秩序的願景。

狹窄的台灣海峽“擦槍走火”風險

布林肯與王毅都同意在未來數周至數月期間維持溝通管道暢通，而狹窄的台灣海峽發生“擦槍走火”風險卻時有報道。在台灣公布"漢光演習"之際，中國解放軍連續兩日派出71架次軍機和18艘次艦艇擾台，其中過半都逾越海峽中線。同時，美國海軍一架P-8A海神號反潛機周四在台灣海峽執行任務。美國第七艦隊表示，此舉表明美國對自由開放印太地區的承諾。

中國因為不滿美國軍機和軍艦過航穿越台灣海峽，近年來開始強調中國擁有台灣海峽的“主權、主權權利和管轄權”。但是台灣和美國認為台灣海峽是國際水道，任何國家都有權在這裡“自由航行”。

台灣的國防部周四表示，中國軍機和軍艦連續第三天在台灣南部海空域進行演習訓練，並且出動包括殲-16和蘇-30在內的26架軍機“回應”過航台海的美機巡邏機。

台海中線過去幾十年來一直是中國大陸與台灣之間非正式的分界線。但是去年八月初美國眾議院前議長南希·佩洛西訪問台灣後，中國軍方在台灣周邊海空域連續多日舉行大規模軍演。中國的軍機軍艦也從此經常短暫穿越台海中線，進入台灣一側的海空域。

台灣國防部指出，中國軍方在台灣周邊舉行的最新一輪軍演中出動了戰鬥機、轟炸機和海軍艦艇，而戰機基本上在台灣以南空域活動，並穿越台灣與菲律賓之間的巴士海峽進入太平洋上空。

台灣軍方將於7月27日開始舉行“漢光39號”年度軍演。解放軍此輪軍演可能與此相關，並可能是對北約峰會作出強硬姿態。

美專家：中國將在12到18個月攻台，第一步是切斷台灣對外通信

自由亞洲報道：本周三，美國華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）召開研討會，討論中國的攻台時間表。海曼資本管理公司（Hayman Capital Management l.p.）的創始人凱爾·巴斯（Kyle Bass）指出：北京當局自2020年以來，修改了眾多法律整合國內資源，同時也透過石油進口多元化、加大黃金儲備、增加糧食存量等作法，為對台出兵做準備。中國如今出現屏蔽經濟數據的狀況，這也是在為武統台灣做準備。

凱爾·巴斯認為：在不遠的將來，中國國家主席習近平有高度可能性會決定出兵台灣，從金融趨勢分析來看，中國很可能將在未來的12到18個月攻台：“中國希望在被偵查到之前便開始攻擊。中國攻台的時間會比想像中的快，而且首要目標是對台灣實施信息封鎖，這是中國從俄烏戰爭中學到的一課。

巴斯還指出，在武統台灣的議題上，習近平不是理性行為者，儘管攻打台灣會拖垮中國經濟並危害中國在國際社會的聲望，習近平還是會一意孤行。同時，統一台灣不會是北京當局的最終目標，台灣只是中國將影響力擴張至東南亞以及太平洋島國的墊腳石。