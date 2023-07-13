匿名美官員透露：布林肯今會王毅 不點名警告會追究駭客對美國攻擊

美國/中國

據一名美國官員稱，美國國務卿布林肯今天警告中國最高外交官王毅，華盛頓將追究黑客對美國政府機構涉嫌違規行為的責任。消息沒有提及王毅的回應。

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據法新社消息，美國國務卿布林肯在雅加達與王毅交談時明確表示，任何針對美國政府、美國企業和美國公民的行為都令美國深感關切，美國將採取必要措施追究責任人的責任。

據這位不願透露姓名的美國高級官員說，布林肯提到了最近這些新案件，但沒有具體說明布林肯是否直接指責中國捲入了這起網絡入侵事件。

據微軟本周報告，一群中國黑客出於間諜目的侵入了美國近 25 個組織與機構的網絡系統。

美國國務卿布林肯和中國外交最高負責人王毅是在東南亞國家聯盟談判間隙會面，此會面距離布林肯罕見訪問北京還不到一個月。

消息沒有報告布林肯與王毅會見形式以及持續時間。

儘管世界最大的兩個經濟體之間掀起了新一輪外交接觸，但美國未能說服中國恢復兩國軍隊之間的溝通，這被視為防止美國與中國對峙升級為全面衝突的關鍵。

據另一位美國官員表示，布林肯“強調我們有責任保持溝通渠道暢通，包括我們兩國軍隊之間的溝通渠道”。 據布林肯稱，“我認為這樣做很有緊迫必要。我們還沒有做到這一點。”

法新社說，中國要求美國取消因向美國對手俄羅斯購買武器而對中國國防部長李尚福實施的制裁。

美國官員們表示，布林肯還與中國討論了解決芬太尼毒品問題的方法。芬太尼是一種合成阿片類藥物，在美國導致毒癮泛濫。