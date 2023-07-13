《法蘭克福彙報》：德國懷疑中國

德國媒體對德國政府周四推出的對華戰略有何反應？

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《法蘭克福彙報》認為：德國投向中國的目光是懷疑的。德國對中國的看法越來越以競爭和對抗為特徵。但是，西方在氣候保護和人權方面的優先事項在過去已經很難實施。最終，德國的對華政策還將不得不考慮美國的政策，因此，紙張是有耐心的--這句話也適用於這份對華戰略。

《柏林晨郵報》認為：德國終於推出了對華戰略，中國現在不僅是夥伴，還是對手 –德國早就該這樣做了。對華戰略意味着天真爛漫結束了。

Presseportal.de 表示：有趣的是，三執政黨終於推出了對華戰略。但任何戰略文件在某些要點上都無濟於事。更獨立於中國的關鍵原材料供應已經是2010年德國原材料戰略的一部分。但這沒有帶來什麼變化。儘管德國政府內部存在種種分歧，但政府還是意識到，它們之間相互依賴。鑒於世界範圍內的緊張局勢，這至少不是一個壞消息。但如何改善柏林和北京之間的關係在戰略中並未提及。因此，雙方的關係仍然是：互不信任。這句話適用於雙方，而且人們對此並不陌生。

德國《商報》表示，儘管政府聯盟協議仍將中國視為合作夥伴、競爭者和系統對手，但在現在的對華戰略中，中國作為競爭對手和系統對手的分量已經上升。該政策文件將德國政府與中國的關係置於新的基礎之上，其核心內容是減少德國經濟對中國的依賴。儘管如此，多個受到爭議的要點還是語調有所緩和。

德國《經濟周刊》認為，德國雖然首次制定了中國戰略，但執政聯盟仍然無法就明確的路線達成一致。對華戰略是個酸酸甜甜的妥協，但無論如何，經濟並不需要新的調控計畫。另外，政府要求去風險，但不脫鉤。這在工業政策上意味着什麼，仍然不清楚。德國雖然有了對華戰略，但仍然沒有計畫。這對經濟來說是致命的，因為經濟需要規畫和投資安全，需要明確的方向，而不是混亂局面，尤其是在變革時期。比如，如何才能不依賴中國的稀土，這仍然是個未知數。綠黨籍經濟部長哈貝克雖然希望建立一個原材料基金，但這可能需要數十年的時間，才能在沒有中國的情況下生產出關鍵原材料。另外，如果哈貝克現在宣布，對外投資須接受審查，政府甚至可能加以禁止，那麼，這將是一個錯誤的手段，就因為每一個新的官僚怪物都能奪走企業的能力。而這些能力在經濟困難時期是企業尤其需要的。