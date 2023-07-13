火箭軍確出事？港媒稱火箭軍貪腐案牽連戰略支援部隊

中國/火箭軍

中央社今天引據報道，外傳解放軍火箭軍多名高級將領涉及貪腐或泄密案，還牽連到戰略支援部隊司令巨干生，但消息暫時無法證實。據明報今天刊登的一篇評論文章指出，相關傳言所以沸沸揚揚，原因是火箭軍司令李玉超缺席了火箭軍上月底的軍銜晉陞儀式。

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港媒指解放軍火箭軍貪腐案牽連戰略支援部隊。事件也涉及中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中和火箭軍副司令劉光斌。此前，張振中也是火箭軍副司令。

港媒文章透露，最新傳言指出，火箭軍多名高級將領涉及的貪腐或泄密案還牽連到巨干生，甚至還有傳“事件與引發中美關係生變的氣球風波有關”。

文章表示，戰略支援部隊是2016年軍改後成立的新兵種，由網絡、情報和太空部隊組成，61歲的巨干生曾任總參謀部第3部（技術偵察部）12局局長，即駐上海61486部隊指揮官。巨干生後來還當過總參第4部（電子對抗雷達部）部長、戰略支援部隊網絡系統部參謀長、司令，2021年7月升任戰略支援部隊司令，同時晉陞上將軍銜。

中央社引述港媒文章表示，上述傳言暫時無法證實，但火箭軍與戰略支援部隊都是“國之重器”，司令不會長期空缺，如果傳言屬實，解放軍在8月1日建軍節前後晉陞上將時，就應該有火箭軍和戰略支援部隊的新司令。