紐時披露美官網稱遭中國駭客襲擊細情 但美官方尚沒有明確指控是中國

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紐約時報今天報道稱，美國官員周三表示，在國務卿布林肯6月訪問北京之前的幾周里，中國黑客試圖侵入美國國務院和商務部的特定電子郵件帳戶。但拜登政府官員拒絕透露哪些官員成為了黑客的攻擊目標。美國繼續尋求與中國對話，除了布林肯，美國財政部長耶倫剛剛訪問中國，本周末美國氣候特使克里也將抵訪北京。

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美國官員表示，對這些中國黑客行動的調查正在進行中，這些黑客可能隸屬於中國軍方或間諜部門。但美國官員淡化了黑客竊取敏感信息的說法，堅稱沒有機密電子郵件或雲系統被侵入。國務院的網絡安全團隊首先發現了此次入侵。

多位官員表示，這次攻擊是針對個人電子郵件帳戶，而不是中國黑客之前涉嫌進行的大規模數據泄露。拜登政府官員拒絕透露哪些官員成為了黑客的攻擊目標。

微軟周二公布了這一黑客行動，根據該公司的調查，黑客行動始於5月。一名美國官員表示，國務院在6月16日發現入侵併在當天通知了微軟，那是在布林肯動身前往北京之前。布林肯於當晚離開華盛頓。

一位不願透露姓名的國務院高級官員在討論這一敏感事件時表示，此次黑客攻擊初看起來與布林肯重新安排的行程沒有直接關係。也有官員警告，對黑客竊取了哪些材料（如果有的話）的調查仍處於早期階段。

國務院在周三的一份聲明中表示，在發現“異常活動”後，政府採取措施確保系統安全，並“將繼續密切監控和迅速應對任何進一步的活動”。

據一位發言人稱，在國務院就該漏洞向微軟發出警報後，微軟已開始尋找其他漏洞，商務部在接到微軟的通知後得知，其基於雲技術的電子郵件已被侵入。商務部一直在牽頭實施出口管制，以防止中國軍方獲得美國的關鍵技術，這一直是令北京最為惱火的舉措。

國務院向微軟報告此次黑客攻擊事件後，該公司發現這些黑客還攻擊了大約25個組織，其中包括政府機構。美國網絡安全和基礎設施安全局的一名官員表示，其中一些組織位於海外，而受影響的在美國本土的組織數量不超過十個。

美國官員表示，黑客僅針對每個組織中的幾個電子郵件帳戶，而不是進行大範圍的入侵。但美國官員和微軟都沒有透露他們認為可能遭到了中國黑客入侵的帳戶數量。

紐約時報稱，美國政府尚未正式將此次入侵歸咎於中國，或許是因為拜登政府正試圖與北京保持談判。但美國官員私下表示，他們認同微軟將這次黑客攻擊歸咎於中國，並表示這次攻擊具有政府支持的複雜攻擊的特徵。

美國和中國陷入了日益激烈的情報競爭，兩國政府都試圖擴大對對方的情報收集範圍。美國官員表示，此類間諜活動和黑客攻擊在預料之中，他們正在進行一項強大的調查，以消除中國黑客針對國務院使用的漏洞以及雲計算中的其他潛在安全漏洞。

周三，美國官員表示，國務院的網絡安全專家通過仔細檢查電子郵件訪問日誌發現了此次入侵，該日誌記錄哪些電子郵件被黑客入侵以及入侵發生的時間。

美國官員表示，微軟對定期訪問這些日誌的組織收取額外費用。一些受黑客影響的實體沒有這種訪問權限，這意味着如果沒有微軟的幫助，它們就無法檢測到入侵。美國官員一直在敦促微軟向所有與其簽訂雲計算合同的組織提供訪問日誌。

據該報道，國務院經常遭到外國政府的黑客攻擊。俄羅斯情報機構曾多次針對國務院的計算機網絡。2014年和2015年，俄羅斯黑客入侵了國務院、參謀長聯席會議和白宮以及其他重要但非機密的計算機網絡。