美國軍機今天通過台灣海峽

中國/美國/台灣海峽/軍機飛越

美國軍方報告，一架美國海軍巡邏機今天星期四飛越台灣海峽。美國在一份公告中稱，美國是根據國際法在台灣海峽開展行動，目的是維護所有國家的航行權利和自由。路透社說，台灣海峽地緣政治極為敏感，此前中國在台灣以南進行了為期兩天的軍事演習。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，中國軍演後美國海軍飛機即飛過台灣海峽。中國對美國機艦通過狹窄的台灣海峽的軍事行動感到憤怒。美國最常見的是軍艦通過台灣海峽，但偶爾也有飛機飛過。中國稱中國對台灣海峽航道“擁有主權、和管轄權”。

台灣和美國對此存在爭議，稱這是一條國際航道。

據美國海軍第七艦隊報告，同時用於反潛任務的P-8A海神海上巡邏和偵察機在國際空域飛越了台灣海峽。美國稱，這架飛機飛越台灣海峽表明了美國對自由開放的印度太平洋地區的承諾。美國軍隊要在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。

台灣國防部透露，周四早上，這架美國飛機緊沿台灣海峽中線並向南飛行。台灣稱軍隊一直在監視該飛機航行。

台灣海峽中線通常是台灣和中國大陸之間的非正式屏障，但自去年八月中國在台灣附近舉行大規模軍演以來，中國軍機頻繁越過中線，不過中國機艦通常越線時間很短。

中國軍方推動此次軍演，在台灣附近進行了為期兩天的新演習，演習中戰鬥機、轟炸機和軍艦主要飛往台灣南部，並通過將台灣與菲律賓分開的巴士海峽進入太平洋。

據路透社說，中國沒有對這些演習大張旗鼓報道與發表評論，但演習發生在台灣舉行自己的漢光年度演習前不到兩周，而北約正在立陶宛舉行峰會。北約領導人在峰會上曾表示，中國的“擴張野心和強硬政策”挑戰北約利益、安全和價值觀。