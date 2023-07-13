耶倫請吃：入席者被罵叛徒 耶倫點的菜卻變經典

美國/中國/耶倫

美國財政部長耶倫最近訪問北京期間出席了兩場被高度曝光的飯局。從這兩場飯局產生的迥異反響可以一窺美國在試圖修復美中關係裂痕之際面臨怎樣的挑戰。

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據華爾街日報報道，耶倫北京之行的兩場飯局在中國反響迥異。

上周六，耶倫與一眾年輕的中國女性經濟學家和企業家共進午餐。此次聚會的照片在中國社交媒體網站引發猛烈抨擊，一些民族主義網民對這些女性報以大量帶有厭女色彩的謾罵，並指責她們是叛徒，因為她們與中國在國際上的主要對手美國派來的使者會面。

高人氣應用微信上一篇批評這些女性的文章下面，有一則收穫了2,500個贊的評論寫道：反間諜法已經生效了，麻煩國安部門查一下這些吃飯的醜女們。

耶倫的另一場飯局在一家熱門雲南菜餐廳舉行的，所引發的反響要正面得多。她用餐的圖片和細節在被這家餐廳發到網上後廣為流傳。該餐廳之後幾天得到官方媒體的大篇幅報道，顧客絡繹不絕。

據該報認為，儘管中國的外交政策由執政的中國共產黨制定，但公眾輿論在影響中國政府與其他國家、特別是美國的互動方面也發揮著作用。美國最近一輪的對華公開接觸是白宮重建與中國的關係、阻止美中關係直線下滑的舉措之一。拜登政府官員擔心，美中關係直線下滑可能導致危險的對抗。

在微博上，網友們質問科幻作家郝景芳為什麼要參加這場午餐會。郝景芳回應說，耶倫是對中國最友好的美國官員；這條回復已刪除。中國網民挖出了郝景芳參加2012年美國女性主義科幻小說小組討論的舊照片，這再次成為對她人品和政治立場的新攻擊點。一位評論者在微博上寫道，郝景芳是徹頭徹尾的反華分子。

據該報，與此形成鮮明對比的是，耶倫在雲南菜餐廳“一坐一忘”用餐引發的反響表明，美國的軟實力至少在中國的一些人中仍然具有影響力。這家餐廳迅速公布了耶倫一行所點的菜品，將其命名為“財神菜單”進行營銷。菜單上的菜品都是一坐一忘的招牌菜，需要來自雲南的新鮮食材，如菌子和乳扇。一坐一忘稱，耶倫一共點了四份見手青。這種特產菌子在中國名聲大噪。社交媒體用戶和雲南的一個旅遊局稱讚耶倫對中國美食的品味和理解。

該報道稱，之前美國官員去“姚記炒肝”等北京餐館用餐也曾引起類似的熱烈反響。2011年，時任美國副總統的拜登(Joe Biden)曾在姚記炒肝用午餐，當時這家老字號餐館在全國引起了轟動。