英國國會的“中國報告”提出嚴厲警告

英國國會情報暨安全委員會7月13日發布“中國報告”，其中提到中國的政治經濟影響力不僅是嚴峻挑戰，更會對自由民主體系構成生存威脅，英國應該採取果斷行動。

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中央社報道：該報告指出，中國的規模、野心和能力已讓它得以深入“英國經濟每一個領域”。儘管試圖發揮影響力是正當目標，但中國的作為“已逾越界線”。

報告指出，中國有野心成為讓其他國家依賴的全球科技和經濟強權，而這對英國構成“最大風險”。中國尋求對各領域菁英和決策者發揮影響力，並透過秘密和公開手段謀取資訊以及智慧財產。

英國國會情報暨安全委員會警告，由於英國與美國關係緊密、英國在各國際組織的地位以及形塑國際輿論的能力，英國是中國間諜和干預活動的重要目標。

監督政府情報和安全事務的英國國會情報暨安全委員會由上、下議院議員組成。從2019年發起相關調查，並在今年5月將報告送交內閣辦公廳和首相府審查後，委員會13日發布報告全文，含案例研究及附錄總計超過200頁。

委員會主席、保守黨籍下議院議員路易斯（Julian Lewis）指出，這份報告廣泛探討中國對英國構成的國家安全威脅，並對學術教育、科技和產業、民用核能等3個領域進行較深入分析，呈現歷屆委員會調查成果。調查過程中，委員會廣泛聽取情報單位與中國事務專家的意見。

該報告還提到，中國的情報體系“幾乎可以確定是全球最龐大”，有數十萬非軍職情報人員可供用於針對英國及其利益進行大規模、強勢的情報工作。除了人力情報，中國的網路間諜活動也實力可觀，且能力日益精進。

中國的“舉國體制”（whole-of-state）讓問題更為棘手。報告指出，中國的國營、非國營企業，以及學術、文化機構，甚至一般中國民眾，無論自願與否，都有可能被吸收涉入海外的間諜和干預活動。

報告大量篇幅涉及中國在英國經濟、科技、學術界的滲透、收編和情彙活動，並對英國政府及情報安全單位作出嚴厲批評。

報告認為，中國顯然成功利用歷任英國政府發展英中經濟連結的政策，謀取自身戰略優勢：在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情爆發前，英國政府往往樂於接受來自中國的金錢，不多過問。