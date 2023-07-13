英國指控中國間諜行動愈加激烈

英國/中國

英國情報與安全委員會周四警告說，中國情報部門“無止境且積極地”針對英國行動，這對英國情報機構構成“挑戰”。

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法新社今天報道稱，英國情報與安全委員會ISC在周四發布的一份新報告中，對英國政府面對中國威脅的緩慢反應提出批評。 該報告稱，英國是中國的重大間諜活動和干擾利益的一個着重的對象。

英國情報與安全委員會批評稱，“中國的國家情報機構，可以說是世界上最大的國家情報機構，擁有數十萬民事情報人員，正在無情而積極地針對英國及英國利益進行情報活動，這對我們的情報安全機構構成了挑戰。”

繼2015年英國前首相戴維·卡梅倫所期望的“黃金時代”之後，倫敦和北京之間的關係近年來明顯惡化。 兩國在鎮壓香港民主運動、中國維吾爾族穆斯林少數民族的命運、甚至涉嫌針對中國電信設備製造商華為的間諜活動等問題上，存在分歧。

倫敦還指責北京在英國設立秘密“警察局”，以恐嚇經濟逃亡者和不同政見反對者。

但中國對此予以否認。

據英國情報與安全委員會警告稱，該委員會缺乏應對中國威脅的長期戰略。 據該報告稱：“英國目前採取的短期做法嚴重阻礙了英國的發展。” 該報告稱，“整個政府都有很多工作要做，以了解和應對中國的威脅” 。

英國軍情五處（內部情報）總幹事肯·麥卡勒姆（Ken McCallum）告訴議員，對英國，中國代表着“未來十年的主要情報挑戰”。

據法新社，英國情報與安全委員會由保守黨議員 Julian Lewis 擔任主席，由九名成員組成，負責監督英國情報機構的工作。 英國情報與安全委員會所有報告在由總理髮布之前均必須經過驗證。