“89”開明派閻明復今舉告別式 胡錦濤蔡奇等送花圈 未提習近平

中國/閻明復告別式

中國八九民運中共黨內開明派、前統戰部長閻明復的告別式今天按正部級待遇在北京八寶山殯儀館東禮堂舉行。中央社今天引據消息，大批民眾前往送行，政治局常委蔡奇，與多名退休領導人如胡錦濤等致送花圈。據中國民政部發出的訃告，稱閻明復是“忠誠的共產主義戰士”。

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中央社稱，前中共中央統戰部長、中國全國政協副主席閻明復3日逝世，享年92歲。根據港媒星島日報消息，閻明復告別式在今天舉行。據報有蔡奇與中共的多名退休領導人，如胡錦濤、朱鎔基、溫家寶、李瑞環、李克強、王岐山、劉雲山、王兆國、鄧樸方、孫春蘭、戴秉國等人致送花圈。

消息未提習近平是否致送花圈。

閻明復是俄語專家，曾擔任前中共領導人毛澤東的俄語翻譯，也曾參與毛與時任蘇共總書記赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）的會談。

據該報道稱，1989年北京爆發民主運動，他曾與時任政治局常委胡啟立等人前往中國青年報社等多個媒體，與記者及領導幹部當面對話及座談。此後，學生開始在天安門廣場絕食抗議，閻明復特地委託學界人士前往勸說，並約見學生領袖王丹、吾爾開希等人對話。1989年5月16日，閻明復獲時任中共總書記趙紫陽授權前往天安門廣場與學生對話，更曾表示願意一起靜坐且充當人質，樹立“開明派”的形象。不過，六四事件發生後，他付出了政治代價。

六四事件後閻明復被免職，1991年貶任民政部副部長，後來擔任中華慈善總會會長，致力慈善工作。