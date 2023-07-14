布林肯會晤日韓外長強調共同阻止朝鮮任何“侵略”行為

美國/日本/韓國/朝鮮/導彈試射

在朝鮮宣布發射新型洲際彈道導彈之後，美國國務卿布林肯周五(7月14日）在印尼雅加達與日本及韓國外長會面時強調，美國將與盟國合作，阻止朝鮮的任何“侵略”行為。

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法新社消息，布林肯周五在雅加達會見日本和韓國外長時表示：“我們將堅決團結一致，共同防禦，並確保盡一切可能阻止和防禦(朝鮮）任何侵略行為。”

美國在與日本及韓國簽署一項聯合聲明稱，美國保衛韓國和日本的承諾“堅定不移"，美國的承諾是以"包括核能力"在內所有能力為基石。

美、日、韓三國還同意共同採取行動，確保現有的全面實施聯合國制裁決定。

此外，美、日、韓三國還將繼續與國際社會密切合作，阻止朝鮮通過海外勞工及惡意網絡活動非法賺取收入，資助其武器計畫。

朝鮮早前宣稱，試射了"火星炮-18"型洲際彈道導彈，朝鮮領導人金正恩現場指導試射活動，並表示朝鮮戰略武裝力量的發展通過這次試射取得重要進展。

韓國外交部長樸鎮指出，“朝鮮的所作所為完全違背國際社會的意願。”他說：“希望透過今天的三邊對話，對朝鮮持續挑釁作出堅定、堅決、明確的回應，並發出信息：朝鮮的挑釁行為將受到懲罰。”

此前，布林肯在印尼雅加達強調，美國與東盟國家團結一致，反對脅迫。

布林肯出席東盟外長會議時說，美國與東盟有共同願景，即印太地區是自由、開放、繁榮、安全、互相聯結和有韌性，意味這個地區的國家可以自由選擇自己的道路和夥伴，公開解決問題，而不是通過脅迫。布林肯強調，必須確保南海與東海地區的航行自由，並呼籲維持台海的和平與穩定。