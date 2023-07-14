秦剛隱身20天 盛傳他與雙面女諜有染被中紀委問話

中國外長秦剛

中國外長秦剛已20天沒露面，之前傳他感染新冠。但據明報說，中國外交部發言人幾天前答稱“沒有聽說”。網絡盛傳秦剛與一位雙面女諜有染被中紀委問訊，但北京未動用強大手段壓制這個流言。此舉令人想到此案或參雜中共激烈內鬥，習近平還舉棋不定...

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原定今天7月14日出席在雅加達舉行的東盟外長相關會議的中國外長秦剛，自6月25日之後就沒有露面。中國牆內盛傳他與一位涉間諜案的鳳凰衛視女主持人有染而被中紀委約談。

從中國外交部的官網可見，秦剛的最後露面是6月25日在北京分別會見斯里蘭卡外長薩布里與俄羅斯副外長魯登科，然後他便銷聲匿跡。

中國官方至今未對其外長秦剛的消失做出任何解釋。但7月12日推特傳出一條前中國外交部發言人趙立堅之妻7月10日的一句話引發猜測。這個名為“大聰和臭丫頭”的賬號發文說：“今天是個好日子”...。有人據此指出，趙立堅之妻對秦剛的遭遇表示高興。

也有網文提醒說，有關秦剛被雙面女諜拉下水的流言蓋住了中國火箭軍司令和副司令先後被抓和涉嫌自殺的勁爆消息。

據香港明報7月13日說，“幾天前，（中國外交部發言人）在被問到秦剛是否健康有事時回答稱「沒有聽說」”。該報說，“如果秦剛真如傳言般是感染新冠病毒，也是較為嚴重的病例，畢竟現在中招的人，逾兩周仍無法康復的個案較為罕見”。