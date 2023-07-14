美中會談 王毅要求美國搬掉攔路虎

雅加達東盟會議

根據中國外交部14日公布的美國國務卿布林肯與中共中央外辦主任王毅的會談簡報，王毅呼籲美國採取理性務實態度，讓雙邊關係重回正確軌道。布林肯周五則呼籲東盟國家團結起來，共同應對中國在亞太地區的 “脅迫行動”。

2023年7月13日，印度尼西亞雅加達，美國國務卿布林肯和中共外交政策負責人王毅在東盟外長會議期間j舉行雙邊會談。

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6月18日，布林肯作為近五年來第一位訪問中國的美國國務卿與王毅舉行會談，後者語調強硬，要求美方應放棄對中國科技發展打壓，不得“肆意干涉中國的內政”，王毅還向布林肯攤牌，要美國在“對話還是對抗、合作還是衝突”作出選擇。

7月13日這次雙邊會談，這是兩人不到一個月時間的第二次會談，中國外交部的會談簡報稱王毅“應約”與布林肯會談。

根據中國外交部官方14日發布的這份簡報，王毅要求雙方要從具體事情做起，堅決阻止“灰犀牛”，妥善處理“黑天鵝”，徹底搬掉“攔路虎”，為中美關係的穩定積累條件，排除干擾，美方應採取理性務實態度，同中方相向而行。

不過，撇開這些浮泛空洞的說法，王毅的要求似乎主要集中在兩點上，中國外交部稱，“王毅闡述了中方在台灣問題上的嚴正立場，要求美方不得肆意干涉中國內政”；另外一個就是要求美方“停止對華經貿和科技打壓，取消對華非法無理制裁。”

有分析指出，王毅這裡所說的“攔路虎”針對的是美國及歐盟國家面對中國的“去風險”策略，以及美國以維護國家安全的理由，對中國出口半導體芯片以及相關設備採取的一系列限制政策。

紐約時報報道說，拜登政府認為，切斷中國與高端芯片的聯繫可以保持美國在多方面的領先。如果這場重量級行動成功，可能會影響中國一代人的進步，失敗則可能產生驚人的反彈。

美中緊張關係近年來涉及到越來越廣泛的領域，從經貿到高科技，從美國對台灣的軍備支持，到中國在南中國海的擴張，以及中國與俄羅斯的緊密關係。

中國外交部稱，雙方會談雖然沒有取得重大進展，但會談仍然是“坦率、實際和具有建設性”，稱雙方同意將繼續溝通。

美國國務院發言人米勒也表示布林肯與王毅進行“坦率及具建設性”討論。他指出，布林肯再次強調維繫台灣海峽和平與穩定的重要性，並利用此次會議推進美國利益與價值，直接了當提出美國與盟友對中國行為的共同關切。

華盛頓與北京的外交接觸最近幾周增多了起來，除了布林肯以及美國財長耶倫日前陸續訪華，美國氣候問題特別代表克里預計將在這個星期天訪問中國。