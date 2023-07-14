貪污幾個億 自稱北京房子買不起 這樣的高官有多少

中國貪腐高官

前中國銀監會副主席、現年72歲的蔡鄂生受賄案周四一審開庭，被控非法收受財物超過人民幣5億元。

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不少人一直批評中共領導人習近平的反腐，是一種選擇性反腐，有利於他的統治的，不怕；不利於他的，說他貪，保證百發百中。

不知道，這個前中國銀監會副主席蔡鄂生被反貪的深層原因是什麼，比如是否像“孫力軍政治團夥”那樣，雖然最後判刑時罪名也是一般的刑事犯罪，比如貪污受賄等等，但最實質的應是中紀委指控的“大搞團團夥夥”，其實深諳中國官場的，知道這句話指的是對習近平的忠誠度還不太夠。

而這位蔡鄂生，如果從官媒公開的信息看，他似乎就是一介純粹的貪官。而且已退休多年了，所以指控他“退而不休”。

他是怎麼被發現的呢？無從知道，但蔡鄂生暴露後，有網友認為，他裝窮，裝清廉，反而引起注意，甚至引子就可能因為他曾說的那一句話：他買不起北京的房子。

2017年3月23日，蔡鄂生出席博鰲亞洲論壇年會，談到剛出台的房地產調控政策時，他說了一句話：“你控也好，不控也好，反正北京的房子我都買不起。”

有網友說，“蔡鄂生說這句賣乖的話，恰恰把自己害了，網友知道他說的是假話，假裝人民公僕；官們更恨他說這句話，就你清廉。”

至於他被同僚檢舉了，還是被中紀委抓了典型了，不得而知，但他說這句話引起了一點小波瀾，有人網上感嘆：“他都買不起，不會吧。”還有人問：“他是打算買故宮吧？”

2021年7月蔡鄂生被調查時，已退休好幾年。習近平時代反腐敗還有一個特點，就是所謂倒查20年，就是說，當官的，即使退休多年了，也可以查你的問題。據說，這也是為了加強黨中央的威懾力，讓一些老幹部即使退休後，也不要以為“功成名就”，可以“妄議中央”。官媒『法制日報』解釋說，這是為了不讓領導幹部退休後“濫用餘威”。

據新浪財經報道，兩年前落馬時，蔡鄂生已退休八年，但他一直“退而不休”地活躍在業界，人們總能在各種論壇上看到他匆匆來去的身影……出場費不菲。

中紀委2022年1月24日通報對蔡鄂生的調查結果，說他“違反中央八項規定精神”，“退而不休、頂風作案”，“寡廉鮮恥、大搞權色、錢色交易”。

中紀委強調，中共二十大前，需要“加大監督檢查、明察暗訪力度，嚴查違規違紀問題，確保風清氣正，為黨的二十大勝利召開營造良好氛圍。”

看來，他撞在了槍口上。也就是正好犯了“頂風作案”。中共二十大，習近平全力以赴準備第三次連任總書記，要掃平一切阻擋他的障礙，要營造良好氛圍，蔡鄂生以及他一起或前後被開除的那一批“頂風作案”的，就有了破壞“良好氛圍”之嫌。

2023年7月13日，江蘇省鎮江市中級人民法院一審審理蔡鄂生受賄、利用影響力受賄、濫用職權案，據報，“蔡鄂生當庭表示認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判”。