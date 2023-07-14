馬克龍在盧浮宮宴請莫迪 強調法印"緊密的戰略關係"

法國/印度/莫迪訪法

法國總統馬克龍與國慶節慶典活動嘉賓印度總理莫迪周五(7月14日）共同參加了法國國慶傳統閱兵式，法印領導人共同展示了兩國緊密的“戰略關係”以及進一步強化夥伴關係的願望。

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法新社報道，馬克龍在盧浮宮博物館晚宴前的講話中表示，“今年法國與印度迎來兩國建立戰略夥伴關係25周年，我們將進一步加強兩國間傳統的信任關係”。

莫迪在講話中也表示，"印度將法國視為天然的合作夥伴”，剛剛獲頒法國最高榮譽----大十字榮譽軍團勳章的莫迪說，“我們已經設定未來25年雙方關係路線圖”。

莫迪強調，“加強印度與法國的經濟關係是兩國共同的優先事項，特別是在國防領域的合作"。

最近剛剛批准訂購36架法國“陣風”戰鬥機的印度周四又宣布，為裝備其航空母艦，印度還希望採購26架“陣風”噴氣式戰機以及三艘“鮋魚”級潛艇。

此外，兩國還宣布在太空領域多項合作協議，包括建立聯合衛星海上監視系統並着手開發"法印TRISHNA衛星"。

在環境保護方面，馬克龍強調，2015年11月30日在巴黎氣候變化會議期間，法國和印度聯合發起"國際太陽能聯盟"力促太陽能革命，該聯盟設定的目標，即到2030年部署1萬億瓦太陽能發電容量，應可超額完成。馬克龍說，"與我們的國際夥伴攜手，我們將走得更遠"。

談到國際局勢以及烏克蘭戰爭，馬克龍表示，“我們對造成國際社會分裂的風險有着共同的擔憂”，“法國與印度都尋求持久和平以及應對這場侵略烏克蘭的戰爭的共同目標"。

莫迪也表示：“印度將為恢復持久和平做出貢獻。”儘管俄羅斯自從入侵烏克蘭以來一直受到西方的排斥，但印度仍繼續與俄羅斯保持合作。

馬克龍與莫迪最後也談到兩國在印太地區的合作，法國一直希望加強在這一地區的影響力。