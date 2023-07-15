內塔尼亞胡頭暈送醫院後自稱"感覺好多了"

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以色列總理內塔尼亞胡周六(7月15日）因頭暈送醫後表示，自己感覺"非常好"；內塔尼亞胡辦公室則稱，總理可能有脫水狀況。最新消息稱，內塔尼亞胡周六將在醫院度過一晚。

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法新社援引以色列總理辦公室發出的一份聲明稱，“內塔尼亞胡總理被送到特拉維夫附近的以色列最大的醫院謝巴醫療中心，他的身體狀況良好，正在接受醫療檢查。”

內塔尼亞胡辦公室在第二份聲明中表示，內塔尼亞胡周五在以色列北部加利利海海邊的酷熱中度過了一段時間。聲明稱：“今天他感到有點頭暈，根據他的私人醫生的建議，他被送往謝巴急診中心。”“第一次檢查結果正常”。

以色列總理辦公室表示：“內塔尼亞胡第一個診斷表明他有脫水狀況，他將接受一系列進一步的檢查"。

在後來發布的一段視頻中，內塔尼亞胡表示，他和妻子在湖邊度過了一段時光，“在陽光下，沒有戴帽子，也沒有水”。內塔尼亞胡說，這“不是一個好主意”，並補充說"他已經好多了"。

以色列目前正值高溫酷暑天氣，內塔尼亞胡還建議以色列人“減少在陽光下活動”並“多喝水”。

內塔尼亞胡 與極端正統派和極右翼政黨的盟友贏得了2022年11月的選舉，但他在國內陷入困境，面臨政府倡導的司法改革法案的強烈反對。7月11日周二，數萬以色列示威者封鎖了特拉維夫和被佔領耶路撒冷的主要十字路口，抗議司法修正案草案。示威者並與警方發生衝突。

內塔尼亞胡還被指控在一系列案件中犯有腐敗罪。

去年10月，內塔尼亞胡也曾在醫院度過1夜。據總理辦公室的說法，當時他參加猶太贖罪日（Yom Kippur）齋戒活動時感到不適，因此被送往醫院。

最新消息稱，內塔尼亞胡周六將在醫院度過一晚。