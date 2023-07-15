專家預期中國第二季度經濟增長反彈但難掩增長乏力

中國/經濟

中國統計部門預計將在17日宣布第二季度各項經濟數字。法新社諮詢多名專家後認為，第二季度增長數字可能出現反彈回升，但他們認為，這種反彈可能更是一種“虛高”。

北京某求職市場一角。2022年中國年輕人失業率高達20%。而2023年畢業生又將湧入求職市場。

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法新社諮詢13位經濟專家後認為，中國第二季度經濟增長與去年同期相比，可能高達7.1%。但集合多家全球大銀行及金融機構的國際金融研究院分析師向法新社表示，這樣的增長數字之高是 “人為”的，也就是說，不能完全顯示經濟的自然增長，因為作為參照的數據是2022年第二季度的經濟形勢。而2022年，中國經濟重鎮上海全面封城，對上海、也對中國全國經濟造成重創，國際物流也受到嚴重影響。

長期關注投資及金融市場的獨立機構韓禮士基金會(Hinrich Foundation）的研究員則指出，雖然防疫措施解除，中國人重新走入商店，去餐館就餐，也外出旅遊，但人們也不敢花錢。因為就業市場不振，人們對未來缺少信心，尤其是年輕人就業困難。

今年五月，每五個中國年輕人中，就有一人失業。而新一屆畢業生又將大批進入求職市場。

國內消費市場不振，而國際需求也因為歐美連續數月面對高通脹而呈現疲軟。法新社引述中國海關數據指出，今年6月，常年作為中國經濟火車頭的出口業也遭遇三年來最嚴重的縮水。同比下降12.4%。

穆迪評估公司的經濟分析師也向法新社表示，很多中國企業因為對前景缺乏信心，目前處於觀望，不想招工，生產維持在較低水平。

法新社報道指出，種種因素令人擔心中國會出現通貨緊縮，也就是物價下跌，而這對中國經濟不是一個好消息。

今年6月，中國通脹指數為零，而出廠價格還在不斷跌落。

再加上中國房地產業危機持續，而中美緊張關係也對中國經濟增長形成障礙。

不過，儘管如此，法新社採訪的這些專家仍然認為，中國今年全年經濟增長可能達到5.3%，也就是略高於中國政府的5%的增長目標。