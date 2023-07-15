尹錫悅在基輔會晤澤連斯基承諾：將擴大對烏克蘭人道及非致命武器軍援

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韓國總統尹錫悅周六(7月15日）首度訪問烏克蘭，尹錫悅在基輔與烏克蘭總統澤連斯基會面後承諾，將擴大對烏克蘭的人道及非致命武器軍事援助。尹錫悅在參觀布查鎮時表示，"今天的烏克蘭令人想起昔日的韓國"。

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法新社報道，尹錫悅在與澤連斯基聯合舉行的記者會上宣布，韓國"將較去年擴大向烏克蘭提供支援的規模"，當時韓國僅提供頭盔和防彈背心等物資。尹錫悅並表示，韓國向烏克蘭提供的人道援助也將從2022年的1億美元增加到2023年的1.5億美元。

法新社稱，作為世界第9大武器出口國，韓國除了向烏克蘭提供人道援助外，還向烏克蘭對抗俄羅斯的重要盟友波蘭出售坦克和榴彈炮。

儘管美國、歐洲盟國和烏克蘭都一再請求韓國提供更重要的軍援，但韓國長期奉行不向正在發生衝突地區提供致命武器的政策。

從理論上看，韓國仍與擁有核武器的朝鮮處於戰爭狀態，韓國生產大量與北約需求相容的武器，包括戰車、榴彈砲和受歡迎的砲彈。

澤連斯基在記者會上對尹錫悅表示："感謝您與我進行意義重大的對話，感謝您的強力支持。"澤連斯基還告訴記者："雙方談論了如何讓人們過正常且安全生活的一切相關重要事務。"

澤連斯基並感謝尹錫悅再度主動"提供烏克蘭財務、技術和人道援助"。他還讚揚韓國提供軍車與排雷設備，稱這些物資"協助我們拯救人民的生命"。

在會晤澤連斯基之前，尹錫悅訪問了布查鎮，這裡是俄羅斯軍隊屠殺平民的現場。尹錫悅表示，"今天的烏克蘭，讓我想起昔日的韓國。"他讚揚國際社會當時提供援助，讓韓國能"奇蹟般"擊退朝鮮，最終發展成世界主要經濟體之一。

法新社稱，韓國曾暗示可能會重新評估"不提供致命武器"的政策，因為韓國總統辦公室今年早些時候表示，俄羅斯對平民的大規模襲擊"可能會改變遊戲規則"。

今年5月，韓國否認了美國媒體有關未來韓國向烏克蘭運送炮彈的報道，稱其不向基輔運送致命武器的決定保持不變。然而，專家指出，由於韓國與俄羅斯（2022年第十五大貿易夥伴）的經濟關係以及莫斯科對朝鮮的影響力，韓國處境微妙。